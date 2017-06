MoraBanc llança la plataforma d’inversió online més completa del mercat andorrà

MoraBanc ha estrenat la plataforma d’inversió online més completa del mercat andorrà, segons un comunicat de l'entitat. El nou mòdul de valors de MoraBanc Digital és un avançat sistema de gestió d’inversions que, sumat al Broker Online d’última generació, el simulador de carteres virtuals i els cercadors avançats de moviments i de continguts, la converteixen en la plataforma bancària més completa i avançada del país.

A partir d’ara, l’usuari podrà efectuar molta més operativa de valors per la banca 'online'. A més de l’operativa de compra/venda de valors bàsica, s’han integrat funcionalitats com la compra/venda de valors per import, vendes amb ‘stop-loss’, aportacions periòdiques a fons MoraBanc, etc. Tot això es complementa amb la funcionalitat 'El meu broker', dins un entorn completament personalitzat. L’usuari pot programar alertes de mercat, consultar directament les cotitzacions dels principals mercats del món o veure les evolucions dels fons d’inversió.

Aquesta és la darrera millora de MoraBanc Digital, el projecte de banca 'online' de l’entitat que es va llançar al mes de desembre passat amb una important inversió per esdevenir líder del sector en aquest camp. Properament, els usuaris de la plataforma d’inversions la tindran disponible també a través de les aplicacions mòbils de MoraBanc.

Fa un mes, l’entitat anunciava els resultats de la seva plataforma digital al primer trimestre de l’any, deixant constància que ara més que mai els clients valoren la possibilitat d’accedir al banc en qualsevol moment i des de qualsevol ubicació.

MoraBanc Digital és un projecte cabdal dins del pla estratègic i de transformació del banc. Una aposta per la modernització en la qual s’ha invertit molts recursos i talent. L’acceptació per part dels clients és la millor prova que l’eina respon a les necessitats digitals creixents dels usuaris.