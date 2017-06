Neus Munté destaca que l'estat ha de "facilitar els canvis" socials i econòmics

La consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i portaveu del govern català, Neus Munté, ha destacat en la conferència inaugural de la 28a Trobada empresarial al Pirineu que les institucions tenen reptes tant des del punt de vista social -per fer front al malestar que s'ha palesat, per exemple, amb fets com l'arribada de Trump al poder o el Brexit- com des de l'àmbit econòmic. D'aquesta manera, ha posat en relleu que l'estat del segle XXI ha de "facilitar els canvis" perquè la ciutadania recuperi la confiança en aquestes institucions.

Munté ha destacat que un dels reptes és "garantir la igualtat" per trencar la idea que els "rics són cada vegada més rics i els pobres, més pobres". I davant una revolució industrial que s'està vivint avui en dia, en què els canvis es produeixen de manera ràpida, ha posat en relleu que els reptes passen per "posar en valor el teixit empresarial" centrat en altres aspectes més enllà de l'enriquiment ràpid. També ha destacat que cal recuperar la indústria catalana amb criteris de sostenibilitat i ha apel·lat a unes institucions fortes per poder aconseguir donar resposta a aquests reptes. Ha detacat, en el torn de preguntes, que la independència de Catalunya pot afavorir, precisament, la competititvitat de les empreses.

Munté també s'ha referit als canvis que es produeixen, sobretot, arran de les noves tecnologies i que faciliten, per exemple, que en un territori de muntanya com el Pirineu hi hagi negocis "que mai abans haurien vist la llum", i ha mostrat el compromís de l'executiu català de continuar apostant, precisament, per la implementació d'aquestes noves tecnologies.

Tot just abans que Munté, han intervingut el president de la Trobada empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla. Voltes ha apel·lat a la necessitat que s'adoptin estratègies de sostenibilitat i ha incidit en el fet que, davant els canvis que es viuen actualment, cal que les empreses tinguin "capacitat de lideratge, bones estructures i visió a llarg termini".

De la seva banda, Batalla ha mostrat la satisfacció que la ciutat pugui acollir la trobada per desè any, i ha considerat que el tema escollit aquest any, 'Estratègies per a un marc canviant', és totalment "encertat", ja que, ha dit, la vida és plena de canvis i cal aturar-se i "reflexionar sobre el futur" per visualitzar "de forma conjunta cap a on encarar el futur". Batalla ha remarcat que "el Pirineu també canvia" amb una visió molt centrada en el territori, ja que representa el 20% del total de Catalunya i, en canvi, compta amb molt poc percentatge de població. Ha reivindicat la qualitat de vida que s'hi viu i ha fet una crida als empresaris a apostar per la Seu i, en aquest sentit, ha reivindicat certes millores que poden beneficiar el teixit empresarial com la fibra òptica.

La jornada de divendres de la Trobada empresarial (que compta amb el suport de Crèdit Andorrà), a la qual assisteix la ministra de Funció Pública i Reforma de l'Administració, Eva Descarrega, compta amb quatre taules rodones, en una de les quals intervindrà el cap de Govern, Toni Martí.