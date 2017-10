Oberta la convocatòria dels ajuts Leader per al Pirineu occidental

El Consorci Leader Pirineu Occidental ha iniciat aquesta setmana les sessions informatives per donar a conèixer els ajuts Leader del Consorci Pirineu Occidental. Aquest grup Leader inclou les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran i compta amb una dotació pressupostària de 928.455,55 euros. Marian Rius, gerent del Consorci Leader Pirineu Occidental, ha explicat que aquesta dotació és la més alta de tots els grups Leader de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de novembre de 2017. L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i per anualitat. La passada convocatòria d’ajuts (16 gener del 2017) va rebre 47 sol·licituds amb una inversió global de 4 milions d’euros i una xifra d’ajut sol·licitat de més de 2,2 milions.

Les sol·licituds de la passada convocatòria es van repartir; 8 a l’Alta Ribagorça, 16 al Pallars Jussà, 14 al Pallars Sobirà i 9 a la Val d’Aran. Rius, ha destacat l’emprenedoria d’aquestes comarques. Els beneficiaris privats per ser subvencionats han de realitzar inversions en empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris o empreses no agroalimentàries. En el cas dels públics han de realitzar inversions en la recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic o infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Aquest programa d’ajuts per a les empreses del món rural és finançat en un 57% pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’altre 47% ve finançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).