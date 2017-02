Panamà liquida la filial de BPA davant un nou “silenci” de l’AREB

Igual que tot just fa un parell de setmanes amb BPA Valores, les autoritats panamenyes, en aquest cas la Superintendència de Bancs de Panamà, han ordenat la liquidació de Banca Privada d’Andorra Panamà SA i han tornat a posar en evidència el rol de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), propietària de la filial de BPA després de la intervenció de l’entitat arran de la nota del FinCEN.

Així consta en la resolució feta pública divendres passat per la Superintendència de Bancs de Panamà, i en vigor des de les dues del migdia de dilluns, 30 de gener, on s’explica que, segons consta en l’informe del reorganitzador de la societat, l’oferta vinculant que havia presentat un potencial comprador de l’entitat bancària finalitzava el 28 de novembre passat i que, davant “la falta d’una resposta formal d’acceptació per part de l’AREB”, el dia 7 de desembre es va donar “per cancel·lada l’oferta de compra de Banca Privada d’Andorra Panamà SA”.

En la resolució s’explica també que la Superintendència de Bancs va trametre una nota a les autoritats supervisores andorranes i a l’AREB sol·licitant alguns aclariments i explicacions sobre els fons i valors confiats per BPA Panamà a la matriu andorrana.

En aquesta ocasió, i mitjançant una nota tot just enviada dimecres passat, l’AREB sí que va donar una resposta, en la qual informava que “el procés de trasllat d’actius líquids de BPA Panamà SA, que estaven col·locats en una institució bancària a Suïssa, es demoraria, una situació que crea expectatives incertes sobre la finalització d’un procés ordenat de reorganització”.

Davant d’aquesta resposta, la Superintendència de Bancs, seguint les recomanacions del reorganitzador, opta finalment per passar a la “fase de liquidació forçosa administrativa” de l’entitat i ordena el manteniment de la suspensió de les operacions bancàries de BPA Panamà SA, una entitat que, segons el balanç d’aquesta, disposa d’“actius suficients per pagar tots els dipositaris i creditors”.

L’AREB sí que va parlar amb el possible comprador

L’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va fer públic un comunicat ahir a darrera hora en què dona la seva versió de la decisió de les autoritats panamenyes de liquidar tant BPA Valores com BPA Panamà, decisions que “corresponien únicament als supervisors de la jurisdicció on s’ubiquen ambdues entitats” i que “no ha estat ni decidit ni tan sols sol·licitat per BPA ni per l’AREB”. En la nota, l’AREB explica que només dos candidats es van presentar a la segona fase del procés per a la venda de totes dues entitats, un dels quals es va retirar posteriorment, i que l’oferta finalment presentada estava per sota del potencial valor de liquidació. El possible comprador, a qui es va rebutjar l’oferta inicial i es va instar a millorar-la, va expressar dubtes sobre la disponibilitat dels actius dels clients i, tot i haver presentat una segona oferta, també per sota les expectatives de l’AREB, va optar finalment per retirar-la, segons assegura l’Agència.