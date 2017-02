Pantebre respon a Camp que la sortida de la crisi ha estat desigual

Els indicadors i les xifres assenyalen fets reals, però (com gairebé tot) “són interpretables”, va remarcar Marc Pantebre, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS). És per això que, tot i reconèixer que tècnicament les xifres en el sector del comerç “representen una millora”, aquesta, segons Pantebre, “no ha estat la mateixa per a altres sectors, com la indústria i els serveis”.

Segons Pantebre, la sortida de la crisi anunciada en veu alta pel ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, “no ha estat igual per a tots els sectors”. De fet, el president de la Cambra qualifica d’una “recuperació tècnica” la que viu la indústria. Pel que fa al sector serveis, Pantebre va recordar la davallada de les xifres que ha experimentat el sector financer, que no deixa de representar el 20% del PIB.

Negociacions amb la UE

Quant a les negociacions que Andorra manté en el marc de l’acord d’associació amb la Unió Europea, el president de la Cambra va remarcar que el Govern continua sense tenir una proposta formal per presentar-la el mes que ve a Brussel·les. “No hi ha una posició oficial del Govern d’Andorra”, va dir. Pantebre va agrair que ara se’ls tingui més en compte a l’hora de donar-los informació respecte d’aquestes negociacions, ja que en un principi van denunciar opacitat. Tot i això, va remarcar que en el teixit empresarial encara continua el neguit i “la incertesa per saber els avantatges i desavantatges que té l’acord d’associació per a Andorra, i per això hi ha una expectació enorme”.

Aplicació del pla

La Cambra espera l’aplicació del Pla estratègic de comerç i de compres aquest 2017 després d’haver passat la primera fase de diagnòstic del sector. Pantebre agraeix que el Govern hagi comptat amb la Cambra perquè tingui una representació en els sis grups de treball que s’han creat per desenvolupar aquest pla. “Es tracta de la implementació del pla estratègic i la Cambra hi dirà la seva en les comissions que s’han creat segons les zones comercials.” Aquesta separació de les comissions per zones va ser aplaudida per Pantebre, perquè va dir que cadascuna “té una realitat diferent”. Així, s’ha creat un grup de treball per al Pas de la Casa, un per a l’eix central de les avingudes Meritxell i Carlemany, un per a les zones adjacents i un per a zones comercials d’altres parròquies, a més d’una comissió de gestió i una de dinamització.

Postgrau per a la PIME

La Cambra i la Universitat d’Andorra preparen un nou postgrau de gestió de la pime andorrana. Així ho va avançar ahir Pantebre, que va remarcar la tasca formativa de la Cambra i va dir que aquest curs suposarà un pas endavant.

Segons Estela Canturri, responsable de funcionament de la Cambra, aquest postgrau tindrà “temari i professorat andorrans, perquè va dirigit a persones que volen crear una empresa o millorar la seva, reinventar-se”. El postgrau serà de 210 hores i començarà a finals de l’octubre vinent.

El 2016 van ser més de mil les persones que van acudir als aproximadament vuitanta cursos de formació organitzats per la Cambra.

Només 22 certificats per registrar la signatura digital i Escaler diu que “encara no se’n percep la utilitat”

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, com a entitat registradora de la signatura electrònica o digital, tan sols ha comptabilitzat 22 certificats d’aquesta signatura, dotze per a persones físiques professionals i deu més per a persones jurídiques. La directora de la CCIS, Pilar Escaler, va ser clara ahir i va qualificar la xifra de certificats de “molt baixa”. Segons Escaler, “encara no se’n percep la utilitat i benefici, i les tramitacions que es poden fer amb la signatura digital encara són poques, de moment”. “Fa falta una campanya i que l’administració es posi les piles i es pugui fer més tràmits digitalment”, va remarcar. De fet, la major part de les certificacions que ha tramitat la Cambra han estat per a empreses que tenen una part important d’internacionalització.

Pantebre i Escaler van presentar ahir les activitats de la Cambra en xifres i van destacar el canvi d’ubicació i el fet d’estar a peu de carrer com un gran avantatge, ja que si abans anaven a les oficines menys de 4.000 persones l’any, ara ho fan 5.000. Una altra qüestió destacada van ser les més de 2.000 consultes que ha rebut el Servei d’Atenció a la Petita Empresa (SAPE), que comparteix la Cambra amb el Govern.

La Cambra de Comerç també va assenyalar el total de tramitacions fetes per als carnets ATA, que són els requerits per poder passar i tornar mercaderies. En total es va fer 242 tramitacions, entre consultes, expedicions, ampliacions i certificats d’origen o legalització de factures.

Per altra banda, la darrera dada del registre o cens de la Cambra és de 6.640 registres, que són empreses donades d’alta i que estan al Registre de Comerç, segons va explicar Escaler.

La CCIS també va presentar ahir el nou web de la institució, que permet tenir un millor accés als serveis que ofereix i que vol potenciar la formació a través d’una aula virtual.