Pel Govern, els indicadors mostren que s’ha deixat enrere la crisi

El Govern considera que “globalment” s’ha deixat la crisi enrere. Ho va dir ahir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que va argumentar aquesta afirmació basant-se en els indicadors econòmics, que des del 2015 mostren xifres positives. Davant d’aquest fet va indicar que ara el que cal intentar és mantenir els nivells de creixement de cara al futur.

Mostren aquesta tendència a la recuperació l’evolució del nombre d’assalariats, que es manté positiva des del 2014 i que va créixer al novembre del 2016 un 2,8% respecte el mateix mes de l’any anterior, que se situa en les 36.136 persones (fet que suposa la creació de 994 llocs de treball nous). Observant els sis sectors d’activitat amb més pes (són un 75% de la massa salarial del país), veiem que els serveis empresarials i les activitats immobiliàries manté el creixement iniciat el 2013 i al novembre va augmentar un 3,6%. També mostra xifres positives la construcció, el que més dificultats té per sortir de la crisi. Al novembre va registrar un 2,2% més d’assalariats i en els darrers set mesos ha experimentat xifres també positives d’entre el 2% i 3%. També augmenten els empleats a l’hoteleria, en aquest cas des del 2014. Al novembre ho van fer en un 9,2%, un creixement que no s’havia donat des de feia 12 anys. Aquest és el segon sector que està experimentant una millor dinàmica. Camp també va apuntar que el comerç manté xifres molt estables des de fa dos anys, d’uns 8.000 empleats, i en els últims mesos ha crescut (un 1,7% concretament al novembre del 2016, xifra que suposa 151 llocs de treball més).

Per contra, el sector financer perd assalariats. Al novembre van ser 1,9% menys que un any enrere (38 llocs de treball). El ministre va apuntar que això ve motivat pel reajustament de plantilles fruit de l’intercanvi automàtic d’informació. També baixen els empleats de l’administració pública (un 1,3% al novembre) per la reducció del programa de treball temporal. Camp va destacar que la resta de sectors permeten absorbir globalment la caiguda d’empleats al sector financer. De fet, el ministre va remarcar que la massa salarial ha experimentat un creixement del 3,5%.

Aquesta evolució del mercat de treball es tradueix en una reducció dels aturats inscrits al Servei d’Ocupació. Al gener se’n registraven 348, cosa que representa un 28,4% menys que al gener del 2016.

El ministre de Turisme i Comerç també va destacar que al 2016 les obertures de comerços van presentar la millor dada des del 2001. Es van registrar 879 obertures i 427 tancaments, fet que suposa un balanç positiu de 452 establiments (es tracta d’un increment del 9,2% respecte del 2015). Altres dades que reflecteixen l’evolució positiva de l’economia són les importacions, que creixen un 7,5%, i les matriculacions, un 13,5%.

Camp va declinar donar dades sobre l’impacte de la inversió estrangera durant l’exercici passat ja que està prevista una roda de premsa específica sobre aquest tema. En tot cas va remarcar que l’any 2015, al voltant d’un 30% dels negocis creats venien d’empreses relacionades amb la inversió estrangera. D’aquí que el sector de serveis empresarials hagi estat el que va començar a créixer més ràpidament afavorit per la inversió estrangera.

Camp assegura que el ràfting continua viu i que cal valorar els costos i l’impacte sobre la inundabilitat

El projecte per crear un parc d’aigües braves al llarg del riu Valira, des d’Escaldes-Engordany fins a Sant Julià de Lòria, continua viu i els comuns implicats encara segueixen tenint-hi interès. Així ho va assegurar el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que va explicar que el projecte segueix endavant. En aquest sentit va afirmar que ara cal analitzar si els moviments de terres que cal fer al llit del riu no afecten la inundabilitat i un cop s’hagi superat aquest pas caldrà valorar-ne els costos. En aquest moment serà quan els comuns i el Govern hauran de decidir si s’impulsa o no.

El ministre de Turisme i Comerç també es va referir al fet que el Comú de Sant Julià de Lòria hagi decidit tirar endavant amb el projecte dins del seu territori. Camp va remarcar que el que farà la corporació serà una prova pilot per veure l’acollida del projecte i analitzar quin tram del riu d’aquesta parròquia pot ser més idoni per ubicar-hi una activitat de ràfting urbà. En aquest sentit, el ministre va deixar clar que la iniciativa de la corporació no és contradictòria amb la que s’està desenvolupant a nivell nacional i amb la implicació d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany i per aquest motiu va considerar que aquesta és una bona iniciativa del Comú de Sant Julià de Lòria.