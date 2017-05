Sergi Pallerola, nou director general de l'àrea de Negoci de Vall Banc

Sergi Pallerola ha estat nomenat com a nou director general de l’àrea de Negoci de Vall Banc, segons informa l'entitat en un comunicat, amb l'objectiu de liderar el procés de canvi i la implementació del pla de creixement del banc. Pallerola valora el seu nomenament com “un repte apassionant" per tal de "pilotar un ambiciós pla de creixement per a l'entitat els propers anys”. Aquesta incorporació s'emmarca en l’estratègia de creixement en capital humà que està duent a terme l’entitat. Així, els últims mesos Vall Banc ha incrementat la plantilla més d’un 20%.

Servei al client, compromís i ètica en la gestió han estat tres dels pilars forts d’entesa entre el nou membre directiu i Vall Banc. Aquests tres factors seran essencials per continuar reforçant la construcció del banc, que té com a objectiu esdevenir un referent de qualitat. Sergi Pallerola valora aquesta nova etapa com “un repte apassionant que assumeixo amb il·lusió". Per a Pallerola, la incorporació a Vall Banc suposa "assumir el càrrec directiu amb l'objectiu de pilotar un ambiciós pla de creixement per a l'entitat els propers anys”. Aquesta incorporació s’alinea a l’estratègia de creixement en capital humà que està duent a terme l’entitat. Així, els últims mesos Vall Banc ha incrementat la plantilla més d’un 20% en diverses àrees.

Sergi Pallerola és diplomat en empresarials per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i màster en anàlisi internacional de mercats financers per l’Institut d'Estudis Financers (IEF). El directiu acumula, a més, una àmplia trajectòria professional en què ha ocupat diverses posicions i responsabilitats en el sector financer; i ocupava, en l’actualitat, un dels màxims càrrecs directius a Andbank.

El nou membre de Vall Banc ha estat, entre altres càrrecs, membre del comitè de riscos de crèdit, de producte i de 'compliance' al Banc Agrícol i Comercial d'Andorra. A Andbank, ha estat membre del comitè directiu Andorra i del consell d’administració de la gestora espanyola d’Andbank. A més, Pallerola és un expert reconegut en gestió de patrimonis, i en banca privada i 'retail'.



Vall Banc es va fundar al juliol del 2015 i adquirit per J.C. Flowers al juliol del 2016. Durant els últims mesos, l’entitat ha iniciat un pla de transformació integral per seguir millorant la seva posició en el mercat, els seus rendiments i, sobretot, l’oferta per als seus clients.