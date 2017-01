S&P manté el ràting d'Andorra en BBB-/A-3 amb perspectiva estable

L'agència de qualificació Standard&Poor's ha fet pública aquest divendres una nova avaluació sobre el Principat d'Andorra en què confirma els ràtings en BBB-/A-3, així com la perspectiva estable, mantenint així les qualificacions que ja va atorgar el passat estiu. L'agència ha reafirmat els ràtings després de constatar que Andorra continua la seva agenda de reformes, l'economia del país "es recupera gradualment", les finances públiques continuen sota control i que el sector financer s'ha estabilitzat, després de la crisi BPA.

En la nota publicada aquest divendres a la tarda, l’agència de ràting qualifica de manera positiva l’acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal, considerant-lo com un "pas necessari" envers la convergència de la regulació d’Andorra amb les pràctiques internacionals i com un element clau en les negociacions per a l’acord d’associació d’Andorra amb Europa.

Standard&Poor’s també ha valorat l’adopció de la normativa comptable europea per part del sistema financer, que l’ha fet "més transparent i homologable" a la resta de jurisdiccions. A més, destaquen que no hi ha evidències que l'afer BPA hagi perjudicat la resta de bancs, tot i que creuen que l'homologació amb les pràctiques internacionals representarà un repte per a la competitivitat del sector financer a mitjà termini.

Els avaluadors també han valorat positivament les negociacions del Govern d’Andorra amb institucions financeres com el Fons Monetari Internacional, ja que creuen que aquest pas pot millorar l’estabilitat del sistema financer i la capacitat del país per evitar possibles futures crisis financeres així com les seves repercussions. De fet, S&P continua assenyalant com a riscos que Andorra no tingui un banc central i el fet que el sector financer tingui un pes tant important en el PIB.

L’agència ha matisat novament que la qualificació de país es veuria perjudicada en el cas que els processos legals derivats de l'afer BPA repercutissin en uns costos per compensacions a càrrec del Govern, que podrien ascendir fins a 360 milions euros, gairebé el pressupost anual del Govern. Per altra banda, els avaluadors han afegit que la qualificació té perspectives de millora a mesura que Andorra avanci en el seu compromís internacional, en particular pel que fa a l'acord d'associació i l'adhesió al FMI, i continuï la recuperació econòmica del país.

Es confirma l'increment del PIB d'un 1% el 2016

Finalment, S&P valora positivament l'increment de l'1% del PIB durant el 2016 -amb un creixement del PIB nominal de l'1,8%-, com a resultat de l'estabilització del sistema financer, juntament amb la recuperació de mercats clau per Andorra, com és Espanya. També destaca l'increment de la inversió estrangera i els esforços per desestacionalitzar el turisme. La previsió de l'agència de ràtings és que, durant el període 2017-2020 el PIB creixi anualment un 1,2%, i el PIB nominal un 2,2%.