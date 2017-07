Un expert assegura que els canvis tecnològics arrasaran els sectors econòmics que es dediquen a la intermediació

El XIX cicle d’Empresa Familiar i Qualitat s’ha presentat enguany sota el títol ‘Canvis tecnològics i emprenedoria social’ i ha volgut exposar els nous canvis tecnològics i també ha servit per explicar com poden afectar de manera directa a l’economia del Principat. L’acte s’ha celebrat aquest dimarts al matí a l’hotel Anyós Park i ha estat organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). La trobada ha començat amb la ponència del director general i cofundador de Ship2B, Xavier Pont, que ha vaticinat que “el canvi tecnològic és d’una dimensió desconeguda i pot arrasar els sectors econòmics del país dedicats a la intermediació”. Per la seva banda, l’enginyer industrial i de sistemes per la Universitat de Fujitsu Limited, Marcos Urarte, ha volgut centrar el seu punt de vista sobre l’estat de la geopolítica actual i com aquesta té un impacte directe a Andorra. El cicle s’ha completat amb la ponència de l’emprenedor Albert Castellana, que ha parlat sobre 'blockchain', i la taula rodona amb tres empreses tecnològiques: MJN Neuroserveis, Respiro i E-Health.