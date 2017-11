Uns 1.000 milions d'euros de 1.300 clients romanen bloquejats a BPA

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica aquest dimecres un nou traspàs de clients, el sisè, de Banca Privada d'Andorra (BPA) cap a Vall Banc. En el text es fa esment a la resolució que va ser aprovada el 27 d'octubre passat pel consell d'administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats (AREB). Segons fonts de l'entitat bancària, el nou traspàs inclou 87 comptes que corresponen a 45 clients, i el valor ascendeix a 5 milions d'euros.

Aquests 45 clients han estat traspassats en haver-se declarat aptes, de manera que se'ls aixeca la sospita d'estar relacionats amb els casos de blanqueig pels quals el banc va ser intervingut. D'aquesta manera se'ls desbloquegen els comptes immobilitzats des del 2015.

A la resolució consten detalladament explicats els antecedents amb l'històric des que BPA va ser intervinguda, el 10 de març del 2015, acció motivada per la nota del FinCEN dels Estats Units, fins arribar al procés de venda de Vall Banc a la firma d'inversió nord-americana J.C. Flowers & Co.

El primer traspàs d'actius i passius de BPA a Vall Banc va tenir lloc l'abril del 2016 (el principal i en el qual es van transferir el 92% dels clients), el segon a l'octubre (llavors van passar 600 comptes per un valor econòmic proper als 80 milions) i el tercer el 12 de desembre. Al tercer traspàs es van transmetre el 0,4% dels clients i l'1,9% del saldo respecte a la situació inicial de BPA, i el 6% del saldo i el 6,2% dels clients respecte al mateix moment del traspàs. Al quart, van ser un total de 300 clients els afectats, 480 comptes per un valor de 100 milions d'euros. Al cinquè que es va dur a terme el mes de juliol del 2017, i van ser 352 comptes que corresponen a 84 clients per un valor de 35 milions d'euros.

Segons han informat des de l'AREB, resten a Banca Privada d'Andorra, S.A.U aproximadament 1.300 clients que ostenten als seus comptes uns actius aproximats de 1.000 milions d'euros.