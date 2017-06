Vall Banc tanca el 2016 amb un benefici consolidat d'11,8 milions d'euros

Vall Banc, SAU ha anunciat avui els resultats financers de l'exercici fiscal que va finalitzar el 31 de desembre de 2016. El benefici consolidat del grup durant els vuit mesos d’operativa del 2016 va ascendir a 11,8 milions d'euros, una xifra que en demostra la resiliència i prosperitat tot i les difícils condicions dels mercats andorrà i europeu.

Per la seva part, la ràtio de solvència del grup es va situar en el 31,19 %, una xifra que en subratlla el desenvolupament empresarial i supera de bon tros les exigències regulatòries, que estableixen el mínim en el 10 %. De manera similar, la ràtio de liquiditat del grup va ser del 54,46 %, davant del mínim del 40 % que marca la llei.

A continuació es resumeixen els actius financers a 31 de desembre de 2016 (en milers d'euros):

• Actius 831 m€

• Inversions creditícies netes 365 m€

• Dipòsits de clients 669 m€

• Fons propis 122 m€

• Recursos gestionats (AUM’s) 2.251 m€

Tal i com afirma el Conseller Delegat de Vall Banc, Christoph Lieber «Els resultats de 2016 indiquen que anem pel bon camí. El rendiment de Vall Banc durant el primer any de vida ha superat totes les previsions inicials, i és obvi que la nostra visió i la filosofia convencen els clients. Seguim compromesos amb la voluntat de proporcionar-los serveis i tecnologies d'avantguarda que vagin més enllà dels estàndards habituals per satisfer els seus desitjos i expectatives millor que cap altre banc».

En aquest sentit, el 2016, Vall Banc va aconseguir fites fonamentals per convertir-se en el primer banc andorrà en gestió de patrimoni. Aquest esforç ha dut a col•laborar amb BlackRock®, la gestora d'actius més gran del món, tal com es va anunciar el 30 de març de 2017. «L'èxit que Vall Banc va obtenir l'any passat és remarcable. El nostre objectiu és invertir una suma considerable en la digitalització dels productes i serveis de Vall Banc, entre altres àrees essencials, per seguir creixent. Per a això, tenim previst invertir més de 10 milions d'euros només en les noves tecnologies del banc durant els propers anys», afegeix Lieber.