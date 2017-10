La primera pedra de la reforma sanitària

El Consell General va aprovar divendres passat la llei de drets i deures dels pacients i sobre la història clínica compartida. Tal com es va posar de manifest durant el debat del projecte de llei, es tracta d’un text que permetrà per fi posar en marxa la reforma sanitària, tot i que només s’hagi de veure com la primera pedra en aquest camí. Els successius titulars que al llarg dels últims anys han encapçalat el ministeri de Salut han anat treballant en aquesta matèria, però no se n’han sortit i tot es va quedar en bones intencions i intents fallits per unes o altres circumstàncies, malgrat que els demòcrates sempre han mantingut que es tracta d’una de les seves prioritats. Per aquesta raó, ningú no pot desposseir ja l’actual titular de la cartera del mèrit d’haver materialitzat finalment en una llei alguns aspectes del nou model sanitari que es pretén configurar. L’aprovació amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris demostra, a més, que quan hi ha una veritable voluntat política dels partits és possible treballar conjuntament per tirar endavant textos consensuats. L’objectiu ha de ser clar: construir un sistema sanitari de qualitat, modern i eficaç, amb una despesa suportable per a les arques públiques.