Visita dels negociadors de la UE

La visita ahir a Andorra del cap negociador adjunt de la Unió Europea (UE) que lidera la delegació europea en la negociació de l’acord d’associació no va deparar grans novetats. Això sí, d’entrada s’ha de valorar molt positivament que els negociadors de la UE s’hagin volgut desplaçar per conèixer de primera mà quina és la realitat del país. La gran incògnita a hores d’ara és què passarà amb el tabac, però de moment, no hi ha res tancat pel que fa al període transitori de 20 anys que demana Andorra. La delegació de la UE va lloar els avenços fets per Andorra quant a diversificació econòmica, tot recordant que l’acord d’associació obre la possibilitat de noves oportunitats per al sector financer i per altres empreses andorranes en àmbits com el de l’agenda digital i la nova economia. Són precisament els avantatges que una major relació amb la UE ha de comportar el que, a hores d’ara, no s’ha explicat suficientment des del Govern, potser perquè no hi ha cap estudi que els detalli. No s’ha d’oblidar que finalment l’acord d’associació s’haurà d’aprovar en un referèndum i per això la ciutadania hauria d’estar informada de tot el que comportarà, més enllà de declaracions genèriques que molt sovint estem acostumats a escoltar d’una i altra part negociadora.