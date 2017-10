Yolanda Varela: “Pretendre grans creixements no sé si és gaire factible per la població”

Yolanda Varela és consellera d’Educació de l’Ambaixada d’Espanya des del mes de maig. En aquesta entrevista parla del centre integrat Maria Moliner, que indica que està consolidat. Afirma que el nou curs escolar s’ha posat en marxa amb tots els docents necessaris i sense cap disfunció, destaca el baix percentatge d’interins, i assegura la permanència del sistema educatiu espanyol a Andorra.

Quins objectius s’ha marcat al capdavant de la conselleria?

L’objectiu fonamental és donar a conèixer a la societat andorrana els avantatges que té estudiar al sistema espanyol. El que et pot aportar. Tenim cinc col·legis a Andorra i en això és força peculiar respecte dels altres dos sistemes perquè el francès té el sistema públic, l’andorrà té el sistema públic i nosaltres tenim el sistema públic, el sistema congregacional públic i un col·legi privat. Potser tenim una oferta major, doncs.

Per quin motiu una família hauria de triar el sistema espanyol per escolaritzar els fills?

El sistema espanyol està aprovat internacionalment i té uns molts bons professionals –i amb això no vull dir que els altres no els tinguin–. I a més cal tenir en compte que la major part dels alumnes andorrans que segueixen estudis universitaris ho fan en universitats espanyoles. L’aposta lingüística també és un aspecte diferenciador.

La voluntat del sistema espanyol segueix sent quedar-se a Andorra?

Volem manifestar la nostra continuïtat, el nostre interès per continuar treballant aquí. Portem molts anys –algun dels col·legis té més de cent anys–. En relació al sistema públic, el Maria Moliner, hem de dir que el centre integrat està consolidat, hi ha un nou equip directiu que té uns projectes pedagògics molt interessants i que tenen a veure amb les quatre línies d’actuació: la nostra aposta per les llengües, que és una aposta diferenciadora perquè els nostres nens quan acaben l’eduació tinguin un coneixement de l’espanyol i català però també de l’anglès i el francès; una altra línia seria la científica-tecnològica; l’artística; i l’esportiva, que a Andorra és molt important. A més seguim amb les línies clàssiques que fa anys que se celebren com l’Olimpiada de matemàtiques i el premi Sant Jordi, unes activitats en què som els organitzadors pels tres sistemes.

L’objectiu és créixer?

Tot alumne que es vulgui incorporar al nostre sistema és benvingut. Però a Andorra tenim el límit del creixement vegetatiu de la població. Cada sistema crec que té el seu espai i ara mateix tots estem en una estabilitat. Podem guanyar una mica un any o perdre una mica un altre any. Però hi ha una estabilitat perquè el creixement vegetatiu és el que és. Neixen els nens que neixen i després ja és elecció dels pares elegir entre els tres sistemes. Per tant, pretendre grans creixements avui per avui no sé si és gaire factible. A més, si mirem les xifres globals es mantenen estables. La nostra aposta és per oferir un sistema de qualitat. Ser una referència perquè donem aquestes opcions que poden resultar atractives a algunes famílies.

Quants alumnes s’han matriculat aquest curs?

Tancarem la matrícula el 31 d’octubre. S’acaben d’incorporar uns infants a primària i ara la xifra és d’uns 3.130, això tenint en compte tots els centres del sistema espanyol. I al Maria Moliner tenim una mica més de 700 alumnes.

En relació a l’any passat, quina variació hi hauria?

Tot el sistema general està més o menys estable.

El curs passat, els pares de alumnes van criticar certes mancances al centre integrat, en concret a l’institut. S’han resolt?

Aquest any hem començat el curs amb total normalitat i sense cap incidència destacable. No he tingut cap queixa de cap pare.

Hi ha tots els professors necessaris?

Tenim la plantilla completa.

De quants professors estaríem parlant?

Al voltant dels 80 al Maria Moliner. És una xifra similar a la que hi havia l’any passat.

I amb aquesta xifra ja és suficient per donar una bona atenció a tots els alumnes?

De moment sí. Amb els alumnes que tenim estan atesos.

Quines ràtios hi ha a les aules?

Això depèn molt dels cursos. A infantil sempre volem donar ràtios baixes i aleshores a les classes hi ha uns dotze o catorze infants. A primària, en alguns cursos n’hi ha una mica més perquè se n’han anat incorporant. Però a Espanya la ràtio és de 24 o 25 alumnes. Intentem sempre baixar una mica aquesta xifra. Sempre intentem estar entre 15 i 16 alumnes a infantil i primària.

De cara al futur, cap a on ha d’avançar aquest centre integrat?

Crec que ja està consolidat. En la mateixa línia del que he dit abans, el que ha de fer ara és donar a conèixer a la societat andorrana què és el que ofereix i què el fa singular respecte dels altres centres.

Preveuen algunes accions per difondre la tasca del centre?

Normalment nosaltres fem jornades de portes obertes, l’any passat ja se’n van fer, i ara estem treballant en fer accions de difusió. Fer algun tipus de campanya divulgativa. A banda, també hem començat aquest any a difondre a través de comunicats de premsa les coses puntuals que es fan. Per exemple donar a conèixer activitats de tipus cultural o educatiu que en motiu de la hispanitat.

En definitiva, estan satisfets de la marxa del centre integrat.

Estem satisfets. Tot i que encara queda molt treball per fer. Estar satisfets no significa que ens conformem i que diguem que tot està perfecte. Jo crec que això és un treball constant, diari, com quasi tot a la vida. Tot és millorable.

En relació a les infraestructures que actualment disposa el sistema espanyol, són suficients? Estan correctament equipades?

En aquest àmbit col·laborem molt estretament amb el Govern andorrà, sobretot en el que es refereix a primària, al centre d’Escaldes-Engordany, perquè l’institut de la Margineda el gestionem nosaltres. En relació a Escaldes tenim col·laboració total del Govern andorrà per totes les necessitats que es puguin plantejar d’espais, d’utilització d’espais comuns... En això no hi tenim problema. Ara mateix tenim espai i les infraestructures són correctes.

Si parlem del professorat del sistema espanyol, els docents reben formació continuada?

Sí. Tenim programes de formació als quals també convidem a participar als congregacionals, és a dir al conjunt del sistema, i també a l’escola andorrana. De fet, hi ha un parell de cursos que hi haurà al mes de novembre i hi participaran els dos sistemes. El nostre conveni amb Andorra preveu estendre les nostres activitats formatives. Aquest pla de formació per al professorat es renova anualment. Està elaborat pel ministeri d’Educació de Madrid però nosaltres som qui fem les propostes de les accions constants. Nosaltres el que fem és intentem donar solució als problemes que el nostre professorat es troba en el seu dia a dia. En aquest sentit tenim flexibilitat i així muntem els cursos.

En relació als altres sistemes, es podrien explorar altres àmbits de col·laboració?

Tenim periòdicament una reunió dels tres sistemes que presideix el ministeri d’Educació andorrà. Allà s’hi posen de manifest els grans temes i qüestions. Nosaltres volem explorar, a banda dels projectes que tenim de Sant Jordi i Olimpiada de Matemàtiques, més possibilitats de col·laboració amb els altres sistemes. Crec que és possible. Almenys per intercanviar informació i experiències.

El setembre passat no va ser possible fer l’exàmen de selectivitat. Com serà pels propers cursos?

La UNED es desplaça quan hi ha un número d’alumnes determinat. Al juny, la UNED es va desplaçar a Andorra, vam fer l’exàmen, que es fa al poliesportiu de la Margineda i on venen tots els alumnes del nostre sistema a examinar-se. El que succeeix és que quan el número d’alumnes no arriba a una determinada xifra, la UNED no es desplaça i els alumnes han de baixar a la Seu d’Urgell. Això es va fer sense cap problema important. Però això depèn de la UNED i no pas de nosaltres.

Això ha succeït en d’altres ocasions?

Sí, crec que ja ha succeït en d’altres ocasions. En el fons és una bona notícia ja que significa que la major part dels alumnes han aprovat a la convocatòria ordinària.

Són satisfactòries les dades de superació d’aquest exàmens normalment?

Crec que sí. La majoria aprova. La selectivitat és la prova externa que tenim en la qual podem veure el treball que s’ha anat realitzant.

“Hem intentat que el percentatge d’interins sigui menor per donar una estabilitat a la plantilla”

És complicat trobar professors que vulguin desplaçar-se a Andorra?

No. Sempre hi ha professors interessats. Andorra per Espanya és força atractiu perquè és un país proper, amb trets culturals molt similars, on un se sent fàcilment acollit, no existeix el problema de la llengua, de seguida que arriben reben classes de català, i també és un país per descobrir. En general la gent està força contenta d’estar aquí.

Hi ha molta inestabilitat entre el professorat?

Els nostres professors que venen per adscripció s’hi estan per un període màxim de sis anys. Aquest és el sistema de tots els nostre col·legis a l’exterior. A banda hi ha els interins que venen per situacions concretes com poden ser una baixa, algun cas sobrevingut que no s’ha pogut cobrir. Però en general el període és de sis anys.

El volum d’interins és molt important?

Aquest any la veritat és que no en tenim gaires. La xifra ha disminuït força respecte de l’any passat.

Per quin motiu ha succeït això?

Tot això són processos molt complicats perquè els professors abans de venir passen un procés selectiu. I ells tenen la capacitat d’elegir vàries places. Aleshores pot succeir que algú elegeixi Andorra però després prefereixi anar a un altre lloc i això fa que ens quedi vacant Andorra. És en aquest moment quan ve un interí. No hi ha altra manera de cobrir la plaça. Però aquest any, la veritat el percentatge d’interins és força baix. Hem intentat des de la conselleria, i recolzats pel nostre ministeri, que aquest percentatge sigui menor perquè volem donar una estabilitat a la plantilla. Però això sempre és una mica imprevisible. Des que es pot produir una baixa, una renúncia, una situació sobrevinguda, comptar amb un percentatge d’interins és pràcticament inevitable però el nostre objectiu és assolir una estabilitat en la plantilla.