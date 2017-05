176 equips... cistelles a dojo!

Un total de 176 equips i 352 partits de bàsquet en categories infantil, preinfantil, mini i premini durant tres dies. Això mateix, encara que sembli evident, va deixar la desena edició del TIM Andorra. Cistelles a dojo i un ambient espectacular de l’esport de la cistella. A més a més, una desfilada d’equips a l’Estadi Nacional va omplir la instal·lació de nens i nenes i familiars. També va haver-hi triomf andorrà en la categoria premini 02 masculí, en què la selecció d’Andorra va superar per 15 a 64 l’AE Lycée Français Barcelona, amb 15 punts d’Ignasi Armengol i Unai Rodríguez i 14 de Toni Muñoz.

“El balanç és molt positiu. Estem molt contents. L’experiència de les novetats, com l’acta electrònica, ha estat molt interessant. Ara ja estem pensant a reblar el clau, però no amb més participants perquè ja estem al límit, sinó amb altres idees”, va assegurar el director general de MATE, empresa organitzadora, Manel Casas.

Al juny està previst el TIM Andorra en les categories cadet i infantil amb una cinquantena d’equips. Més bàsquet al país. “El nostre gran objectiu sempre ha estat que es reconegui el TIM Andorra com un producte del país.” L’entrega de premis al poliesportiu d’Andorra un any més va comptar amb la participació de l’exjugador de la secció de bàsquet de l’FC Barcelona Audie Norris. L’expivot, de 56 anys, és un gran suport per al TIM Andorra i, on hi hagi bàsquet de base, sempre hi és. L’onzena edició del TIM Andorra també promet emocions fortes.