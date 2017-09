Acord d’alt nivell

L’arribada al Vall Banc FC Santa Coloma de la directora general, Annabel Llevot, ha estat una de les claus del creixement constant, sobretot en l’àmbit més social, del quatre vegades campió de Primera Divisió de futbol de manera consecutiva. L’entitat presidida per Alain Molné, amb la comoditat que suposa ser el vigent campió de les últimes quatre lligues, treballa de valent per fer créixer el club en tots els àmbits possibles. El Vall Banc FC Santa Coloma va anunciar ahir un acord de col·laboració amb un dels millors planters del futbol espanyol, el del Vila-real. Amb la presència de la directora general colomenca en l’última assemblea general de l’Associació Europea de Clubs (ECA), es va escenificar l’acord firmant un contracte amb el Vila-real d’un any, renovable quan acabi la temporada, amb la signatura del president del club espanyol, l’empresari Fernando Roig.

“Fa molts anys que ens coneixem amb el Vila-real i tenim moltíssima afinitat. Sempre havíem parlat de signar un acord de col·laboració perquè ells tenen una de les millors bases d’Europa i un estil familiar similar al nostre club”, va reconèixer Llevot, que es va fotografiar al costat de l’exjugador internacional per Espanya i actual director de Relacions Institucionals del Vila-real, Marcos Senna.

En aquest acord de col·laboració s’hi inclou la formació dels entrenadors del Vall Banc FC Santa Coloma amb cursos de formació tècnica a la ciutat esportiva del Vila-real. El mateix club castellonenc organitzarà jornades de convivència per als jugadors de la base del Vila-real i el club colomenc. Els menuts jugadors andorrans també tindran l’opció d’assistir a algun partit del primer equip de Primera Divisió, entrenat per Fran Escribà. Una altra opció és organitzar de manera conjunta un campus d’estiu a Andorra la Vella amb l’assistència dels tècnics de la base del Vila-real, en què aplicaran la seva metodologia. El mateix club castellonenc farà un seguiment dels equips del Vall Banc i, si estigués interessat en algun jugador, els colomencs els enviaran periòdicament informes sobre la seva evolució perquè tinguin prioritat en el fitxatge. El Vila-real també tindrà un coordinador de formació perquè es faci un salt de qualitat en els entrenaments i partits dels colomencs. Per acabar, un punt interessant per al primer equip dirigit per Richard Imbernón és que el club castellonenc valorarà l’opció de cedir algun jugador dels seus equips filials per reforçar l’equip per les prèvies de la Champions League o l’Europa League, i també es podrà jugar algun amistós.

“És un acord molt important per a nosaltres en tots els aspectes, però en especial per a l’escola de futbol base. D’aquesta manera els podrem oferir la millor formació individualitzada, de qualitat, perquè gaudeixin i aprenguin els valors del futbol”, va indicar Llevot. El club colomenc té en total 120 nens i nenes amb un equip en cada categoria.

El campió s’estrena contra un ascendit

La Primera Divisió nacional comença aquest cap de setmana i el vigent campió de Lliga, el Vall Banc FC Santa Coloma, l’encetarà a les quatre de la tarda al Centre d’Entrenaments de la FAF contra un acabat d’ascendir, el Penya Encarnada. Els de Richard Imbernón, des de diumenge també campions de la Supercopa d’Andorra, s’enfronten a un rival que va pujar el curs passat en superar l’FC Ordino en la promoció d’ascens. El Vall Banc FC Santa Coloma, amb la baixa més destacada del veterà lateral Joan Capdevila, lluitarà enguany per sumar la cinquena Lliga consecutiva en una competició en què tothom preveu que l’FC Lusitans, totalment renovat, donarà molta guerra i en què els equips que sempre estan a dalt aspiraran a donar la sorpresa, però aquests conjunts tenen molts jugadors nous. Un altre equip que, nom per nom, s’ha reforçat bé és la UE Engordany. D’altra banda, la Segona Divisió nacional no començarà fins al 24 de setembre.