Adeu a Shermadini

Pal per al Bàsquet Club MoraBanc i per al projecte que està dissenyant el director esportiu, Francesc Solana, en el retorn a Europa 22 anys després. El jugador franquícia dels andorrans, el pivot georgià Giorgi Shermadini, marxa a l’Unicaja de Màlaga. El club presidit per Gorka Aixàs va intentar fins al final igualar la suculent oferta dels andalusos de dos anys a Shermadini i una millora substancial econòmica en el seu contracte, però no ho va aconseguir i ahir, a les onze de la nit passades, va anunciar amb un comunicat que no podia igualar l’oferta “després d’haver estudiat totes les opcions els darrers dies”. “Finalment les xifres que representava l’operació queden fora de l’abast del club”, deia el comunicat enviat pel club andorrà. Per tant, Giorgi Shermadini es convertirà en el nou pivot de Joan Plaza i podrà tornar a jugar una competició que ja ha guanyat: l’Eurolliga. Aquest era el seu objectiu en finalitzar la temporada i l’Unicaja de Màlaga li ha donat l’opció de poder-lo complir.

El director esportiu, Francesc Solana, haurà de buscar un pivot de garanties per substituir Giorgi Shermadini, que ha estat l’autèntic jugador franquícia dels andorrans. El center georgià va ser un dels més destacats de la Lliga ACB en la seva posició amb 15,3 punts, 7,6 rebots, 0,8 assistències, 0,8 recuperacions i 21,3 de valoració. Els seus bons números van permetre que fos nominat tres vegades jugador de la jornada i que rebés dos MVP Movistar del mes. L’internacional georgià, que disputarà l’Eurobasket amb la seva selecció, és un 2,17 de 28 anys i va ser el segon pivot més votat per al millor cinc titular de la Lliga ACB amb 65 punts totals, només al darrere del primer classificat, el pivot del València Basket Bojan Dubljevic, amb 90 punts. El nou fitxatge de l’Unicaja de Màlaga portava dues temporades al BC MoraBanc Andorra, d’on va arribar procedent del Cantú italià. Aquí a Andorra va poder ressorgir i va oferir la seva millor versió com a jugador, tal com va fer amb la samarreta del CAI Saragossa. És un interior que marca diferències i absolutament dominador de la pintura. Serà difícil trobar un jugador com ell al mercat i Francesc Solana tindrà una tasca complicada. Una de les opcions podria ser el pivot serbi de l’Unicaja Dejan Musli, millor pivot de l’Eurocup del curs passat. Per ara, Stevic es queda com a únic pivot de la plantilla. Un jugador que tothom trobarà a faltar.

Joan Peñarroya, al Campus de formació d’entrenadors de la Fundació Aíto

Si Francesc Solana està fent les Amèriques veient jugadors amb el director esportiu del Montakit Fuenlabrada, Ferran López; el director de scouting de l’FC Barcelona, Juan Llaneza; l’ajudant d’Iowa Energy de la D-League Germán Gabriel; Juanjo Bernabé, de You First Agència, i Juan Lasso, exagent de You First i ara de Romaior Sports Management, el tècnic Joan Peñarroya es trobava ahir a València, al Campus de formació d’entrenadors de la Fundació Aíto amb tècnics com Ángel Cepeda (nou entrenador del segon equip del València Basket), Jesús Ramírez (segon entrenador del Ratiopharm Ulm alemany), Juan Maroto (assistent del València Basket) i Andreu Casadevall (ex-Tecnyconta Saragossa). A l’entrenador del BC MoraBanc, curiosament, li va tocar parlar dels jugadors interiors i va posar d’exemple Giorgi Shermadini: “Amb un interior com Shermadini, que és un 2,15 que va lent i l’has de fer córrer, la manera més fàcil de ficar la pilota en pivot baix i que les defenses estiguin menys preparades és en transició i en jugades pures de contracop.”

El MoraBanc no pagarà la clàusula de Jaime Fernández

El primer fitxatge del Bàsquet Club MoraBanc per a la propera temporada es continua resistint. El Movistar Estudiantes va igualar l’oferta qualificada de tres anys que va fer el BC MoraBanc pel base i capità dels madrilenys Jaime Fernández –nom avançat pel diari BonDia–. Per tant, l’única opció perquè Fernández es converteixi en jugador del BC MoraBanc és que el club andorrà passi per caixa i aboni la seva clàusula de sortida. El club presidit per Gorka Aixàs descarta pagar traspàs per Fernández i, si el jugador s’acaba alliberant de l’Estudiantes pel seu compte, el BC MoraBanc només el fitxarà si no n’han incorporat un altre i quadra en el pressupost. El director esportiu ja treballa per buscar un nou base que acompanyi Andrew Albicy com a playmaker. Al mercat hi ha jugadors com Stefan Peno, Ludde Hakanson (FC Barcelona) i també el veterà Pedro Llompart (UCAM Múrcia). Mentrestant, l’ala Thanasis Antetokounmpo podria tenir opcions de fitxar pel Panathinaikos.