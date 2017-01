Aguareles venç a la Copa d’Europa de St. Anton

Podi de màxim nivell en esquí d’estil lliure. El menut i jove Carlitos Aguareles va pujar a l’esglaó més alt del podi d’una prova de Copa d’Europa que es va disputar a St. Anton (Àustria). Amb aquesta victòria, el rider andorrà se situa líder de la classificació general de Copa d’Europa amb 177 punts. “Carlitos ha esquiat molt bé. En la final ha canviat la ronda i s’ho ha jugat tot per ser primer”, va assegurar el seu entrenador, Josep Gil. El jove rider andorrà es va classificar per a les finals en acabar en segona posició amb 85 punts i en la final va millorar prestacions i va sumar 93,75 punts. El podi el van completar l’italià Kilian Morone i el britànic Mi­chael Rowlands. Per la seva banda, Scotty Jordan, que tornava després de la greu lesió, va acabar en 12è lloc i ocupa la 22a posició en la general.

En surf de neu, en la Copa del Món de Solitude Lluís Marín va finalitzar en l’onzena posició a la final i amb aquest resultat va sumar 240 punts, que el situen 16è de la general amb 259,40 punts.

En esquí alpí, Marc Oliveras va acabar 52è al supergegant de la Copa del Món de Kitzbühel i després va abandonar al descens en tenir problemes amb la fixació. En Copa d’Europa, a Melchsee Frutt, va destacar la vuitena posició de Mireia Mimi Gutiérrez en l’eslàlom.