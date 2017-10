Albert Cabestany s’imposa al Campionat d’Espanya de Trial

El pilot resident Toni Bou (Montesa) no va poder ser profeta a la seva nova terra i el tarragoní Albert Cabestany (Sherco) es va imposar al Campionat d’Espanya de Trial, prova que es va disputar a Sant Julià de Lòria i organitzada per la Federació Motociclista d’Andorra (FMA). El segon del podi va ser Toni Bou i el tercer Miquel Gelabert (Sherco). Amb aquesta segona posició, Toni Bou es va proclamar campió d’Espanya de trial quan falta només una prova ja que Adam Raga va finalitzar cinquè. Per la seva banda, Oriol Pi va ser el pilot andorrà més destacat en acabar en segona posició en categoria júnior per darrere de Martín Riobo. En cadets, Jordi Lestang va finalitzar desè i Yago Parellada va ser 16è en TR4. No van competir finalment Xavi Casas en TR2 ni Gaudi Vall. Mentrestant, l’FMA esgota les seves opcions per tenir prova del Mundial per el curs vinent.