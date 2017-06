Alberto Molina i Peter, a la UE Santa Coloma

La UE Santa Coloma continua sense tenir entrenador perquè Emiliano González va decidir marxar ja definitivament i qui va ser entrenador del segon equip fa dues temporades, Roger Culleré, dona un cop de mà fins que tanquin un entrenador per al proper curs. Sigui com sigui, els colomencs es reforcen per disputar la primera prèvia de l’Europa League, i ho fan amb dos jugadors que coneixen força bé la Lliga Grup Sant Eloi: el defensa central Peter Muñoz i el migcampista Alberto Molina. Tots dos provenen de l’FC Lusitans i també van jugar a la UE Sant Julià. El primer d’ells té 29 anys i va jugar amb l’FC Barcelona i el Badalona juvenil i després va passar per equips com el Júpiter, el Premià i el Cerdanyola del Vallès. El segon és un migcampista organitzador de 29 anys, també format a les categories inferiors de l’FC Barcelona, i també va militar al Rubí i a la Montañesa.

Per la seva banda, l’FC Encamp organitza demà i diumenge la sisena edició del Torneig de futbol base amb 52 equips participants, que jugaran partits al camp de Prada de Moles i al Complex d’Encamp en iniciació, aleví, benjamí, prebenjamí i femení. Demà els partits es jugaran des de les 8.30 hores fins a les 14.25 hores i continuaran a la tarda, de 15.30 a 20.45. Diumenge hi haurà més enfrontaments, amb la disputa de les finals.

FOTO: COKE GONZÁLEZ / TIC TAPA UE SANT JULIÀ