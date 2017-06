Albicy complirà l’any de contracte

Un any més d’Andrew Albicy. El base francès, de 27 anys, una de les sensacions positives del curs passat, no fa ús del buyout i complirà el seu any de contracte amb el Bàsquet Club MoraBanc després que passés la data on el club o el jugador podien fer ús de la clàusula de sortida. Ningú n’ha fet ús i Andrew Albicy formarà part d’una plantilla que compta amb Beqa Burjanadze, Guille Colom, David Jelínek, Chris Czerapowicz, David Walker i Oliver Stevic. “La nostra idea és mantenir el bloc de la temporada passada que tant èxit ens ha donat. Queda clar que els jugadors han fet una bona campanya i s’han revaloritzat, però tant de bo tinguéssim totes les temporades aquest problema”, va dir el president del BC MoraBanc, Gorka Aixàs.

El club haurà de buscar la parella en la direcció de joc per Andrew Albicy i Francesc Solana ja es troba rastrejant el mercat. L’opció de Jaime Fernández, que va avançar el diari BonDia, continua sobre la taula, però el Movistar Estudiantes l’inscriurà en el dret de tempteig. Això sí, en el cas d’arribar a un acord amb Jaime Fernández, ell ocuparia la vacant deixada per David Navarro. La continuïtat de David Jelínek no està assegurada i dependrà molt del que trobin al mercat. Un altre que té el futur a l’aire, tot i tenir un any de contracte, però amb clàusula de sortida com David Jelínek, és Chris Czerapowicz. “Ens ha convençut la seva temporada i més quan ha jugat molts partits lesionat. No és una decisió que encara tinguem presa”, va dir Gorka Aixàs.

I el neguit de tots és la renovació de Giorgi Shermadini. El pivot georgià després de la seva bona temporada tindrà ofertes, però el club espera convèncer-lo perquè segueixi una temporada més sent el jugador franquícia. El primer pas és inscriure’l al dret de tempteig i el segon renovar-lo. Pas a pas...

Pyrénées ‘fa un Beqa Burjanadze’ i signa fins al 2019

No és un jugador, però és més valuós. Pyrénées va copiar la fórmula de l’ala pivot georgià Beqa Burjanadze i va signar una renovació de patrocini amb el BC MoraBanc fins al 2019 amb un increment de l’aportació econòmica en una temporada on l’atractiu raurà en les dues competicions: l’ACB i l’Eurocup. Pyrénées ja feia tres anys que donava suport, però signava any a any. Enguany signa per dos. “Tocava renovar per dos anys per donar seguretat i tranquil·litat fent un esforç més gran per ajudar el projecte del club”, va dir Joaquim Serrahima, director de màrqueting de Pyrénées.

FOTO: V. D.