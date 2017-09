Amb l’ADN competitiu del curs passat

La principal característica del Bàsquet Club MoraBanc de la temporada passada era clar quina era: competir fos quin fos el rival i sense deixar-se anar mai. Sembla que el nou projecte dissenyat pel director esportiu, Francesc Solana, i liderat, una temporada més, des de la banqueta per Joan Peñarroya ha heretat aquesta virtut. És clar que encara és aviat per fer valoracions, però, com va dir Joan Peñarroya, “les primeres pinzellades” transmeten bones sensacions. Els andorrans, que van derrotar el Montakit Fuenlabrada i el València Basket, van acabar campions del grup B del Circuit Movistar de la Lliga Endesa, que es va disputar a Moralzarzal (Madrid). Quatre de les sis cares noves van deixar una bona carta de presentació.

El base madrileny i excapità del Movistar Estudiantes Jaime Fernández va agradar per la seva visió de joc i també per les entrades a cistella marca de la casa. En el primer partit contra el Montakit Fuenlabrada es va mostrar força actiu i en algunes fases va arribar a jugar d’escorta al costat de l’altre base, el francès Andrew Albicy. Això sí, des de la direcció de joc es va trobar molt còmode, anotant i assistint. Va provocar sis faltes i el seu únic punt negatiu va ser, com li passa sempre, el poc encert des de la línia de 6,75. La posició de base, per fi, ha trobat un bon soci per a l’altre director d’orquestra. El base francès no va estar fi contra el Fuenla i va millorar un xic contra el València Basket. Sigui com sigui, té molta entesa amb un saltador com Moussa Diagné i un sobri Oliver Stevic.

L’altre nouvingut és Vlado Jankovic. Experiència i saber estar per al jugador grecoserbi. Té ganes de treure’s l’espina de la seva curta etapa al València Basket i se’l veu molt centrat. És un tot terreny i apunta a ser un dels líders de l’equip. A més a més, es va trobar que els dos altres exteriors de l’equip, David Walker i David Jelínek, no van poder jugar gaire per unes molèsties. L’altre nou, John Shurna, sembla que no hi sigui però el seu canell parla per si sol. Encert i amenaça important des de la línia de 6,75. No entra gaire dins de la pintura i és un d’aquests ala pivots típics que tant agraden a Peñarroya i també a Solana. I per acabar amb els nous hi ha Diagné. Té ganes de bàsquet. Estar a l’FC Barcelona Lassa és un luxe, però a tothom li agrada jugar i sentir-se important. Aquí ho serà. És intensitat pura i espectacle, i només li cal asserenar-se una mica en atac. A més té visió de joc i va formar una bona parella amb l’experimentat Stevic. El serbi sembla que està en la seva segona joventut. Està en un moment dolç. L’andorrà Guille Colom va demanar més presència, i ha aportat en tots els sentits. La temporada és llarga i pot tenir més minuts. Hugo Bartolomé, Sandro Gacic i Nikola Maric han d’aprendre d’una plantilla amb més experiència que el curs passat.

“Estem molt contents. Tenim tots molta il·lusió. Hem fet una plantilla molt equilibrada i amb molts recursos. Hem d’intentar gaudir al màxim i fer el millor bàsquet possible”, va dir Solana.

Els àrbitres, més estrictes amb les antiesportives

El departament arbitral de l’ACB va mantenir ahir una reunió amb la presència dels entrenadors –Joan Peñarroya inclòs– i els directors esportius –amb Francesc Solana, que d’aquí va a l’Eurobasket a Hèlsinski– i es va anunciar les noves regles, com l’avançament il·legal, és a dir els passos, ja que el primer recolzament del jugador en rebre la pilota en moviment no compta i podrà fer dos passos abans de llançar. Amb les antiesportives seran més estrictes. L’acumulació d’una antiesportiva i d’una tècnica serà desqualificació.

Així va veure el director esportiu, Francesc Solana, els dotze que van disputar el circuit movistar

3. JAIME FERNÁNDEZ

“Ha demostrat tenir personalitat i talent, que és el que ens pot donar.”

10,5 p., 13,5 val., 6 assis. i 20 m.

12. VLADO JANKOVIC

“Un jugador sobri que té capacitat per fer moltes coses dins de la pista.”

14 p., 14 val., 6 reb. i 25 m.

14. OLIVER STEVIC

“Sap com funciona l’equip i com volem jugar. Ajudarà a la integració.”

18,5 p., 25,5 val., 5 reb. i 21 m.

16. ANDREW ALBICY

“En el primer partit va tenir molt desencert i al segon va estar més tranquil.”

4,5 p., 1,5 val., 4,5 assis. i 24,5 m.

21. MOUSSA DIAGNÉ

“Energia i il·lusió, sobretot en defensa. Ha de treballar en atac.”

11,5 p., 18 val., 8,5 reb. i 20,5 m.

22. JOHN SHURNA

“Pot jugar en moltes posicions i aporta amenaça de tres punts.”

11 p., 9,5 val., 3 reb. i 25,5 min.

23. DAVID WALKER

“No estava al cent per cent i no vam voler arriscar per les molèsties al peu.”

2 p., 2 val., 0 reb. i 7 m.

24. GUILLE COLOM

“Qui estava millor físicament i va disposar de molts minuts. Hi confiem.”

7,5 p., 5,5 val., 4 reb. i 22,5 m.

25. DAVID JELÍNEK

“No va poder rendir com esperàvem per unes molèsties al dit del peu.”

5,5 p., 8 val., 1 assis. i 13,5 m.

26. HUGO BARTOLOMÉ

“Ha fet un salt important físicament i ha de continuar en aquesta línia.”

1 p., 0,5 val., 0,5 reb. i 6,5 min.

31. SANDRO GACIC

“Jugador molt jove de qui n’esperem molt. Confiem en el seu talent.”

0 p., 0 val., 0 assis. i 5 m.

35. NIKOLA MARIC

“Ajuda en el joc interior i és molt important el que fa. N’estem contents.”

2,5 p., -4 val., 0 reb. i 10,5 m.