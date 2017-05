No hi va haver podi com la temporada passada, però com si hi hagués estat. Els germans Casal, Òscar i Marc, van aconseguir un top 10 en la primera prova del circuit Skyrunner World Series 2017, que es va disputar a Yading (Xina). Una cursa de 29 quilòmetres amb 2.345 metres de desnivell, que es feien en els primers 25 quilòmetres per arribar al punt més alt, 4.666 metres, i iniciar 1.250 de baixada fins a la meta. Un ritme trepidant i uns resultats amb regust de podi amb una cinquena posició d’Òscar Casal i una setena del seu germà, Marc, tot i tenir problemes de salut amb febre i unes pigues que li van aparèixer als braços, fet que el va debilitar molt.

La reserva natural de Yading, a la regió xinesa de Si­chuan, va acollir una prova amb un ritme trepidant imposat pel nepalès Bhim Gurung. La sortida de la prova es va fer quasi a 3.000 metres i els corredors van començar a agafar posicions en un primer tram amb un lleuger descens fins a travessar el riu de Chitu, alimentat per glaceres. El traçat va remuntar el riu creuant sobre ponts de troncs de fusta fins a arribar a la major alçada de tot el circuit internacional, 4.700 metres. Tot seguit, descens fins a finalitzar al temple budista de Chonggu.

El triomf, en aquesta segona edició, va tornar a ser per al nepalès Bhim Gurung. Ell mateix ja es va encarregar de batre el rècord de la Kima Trophy el curs passat, que estava en possessió de Kilian Jornet, i ahir va batre el seu propi rècord a la Yading Skyrun amb un temps de 3.06.51 h, per les 3.08.30 que va fer en la primera edició. Aquella vegada va sorprendre el campió del món, l’italià Tadei Pivk, i va completar el podi l’andorrà Marc Casal. En aquesta es va imposar al davant del nord-americà de Colorado Andy Wacker i el xinès Duo Ji. El quart classificat va ser el suís de Bülach Pascal Egli i el cinquè, l’andorrà Òscar Casal amb un temps de 3.14.40, a prop de la marca del curs passat, 3.14.08 h.

“He tingut bones sensacions. He començat la prova al mateix nivell del segon, el tercer, quart i cinquè. Després he perdut dos minuts per un problema estomacal, que suposo que he tingut perquè s’ha sortit molt ràpid amb un ritme molt fort. Això sí, estic content perquè he lluitat de tu a tu contra corredors molt bons i m’he trobat força bé, tot i els problemes estomacals”, va assegurar Òscar Casal, que fa un bon balanç de la primera prova del circuit de curses de muntanya de Copa del Món. “Estic content. Això sí, la meva intenció era lluitar per la victòria. Respecte a la temporada passada el nivell ha millorat moltíssim.” En total, 68 punts per a Òscar Casal.

En sisena posició va finalitzar l’egarenc Pere Aurell i en setè lloc, Marc Casal amb un temps de 3.32.50 h. El curs passat va fer podi amb un temps de 3.11.28 h. El millor de tot és que va poder acabar i sumar punts, i això que va patir problemes de salut i desconeix el diagnòstic. “Fa dos dies va agafar un virus i té pigues vermelles. Va tenir febre i molt mal de cap i al quilòmetre 4 estava molt feble, però va decidir acabar la prova i sumar punts. Això sí, no va tenir bones sensacions i en una altra cursa hauria plegat”, va dir el seu germà, Òscar. Per tant, Marc Casal va sumar 62 punts. “La setena plaça ha estat un èxit tenint en compte com em trobava”, va indicar Marc Casal. Una estrena de curs que convida a l’optimisme per als germans Casal. Un top 10 a l’elit.

Els Casal no competiran a Zegama, però sí a Livigno

La propera prova per als germans Casal no serà la de la Marató Alpina Zegama Aizkorri el 28 de maig, sinó que els dos corredors de curses de muntanya andorrans tenen com a propera cita la Livigno Skymarathon, el 18 de juny a Itàlia. El curs passat el guanyador de la prova va ser l’italià Tadei Pivk, seguit del jove català Jan Margarit després de completar un recorregut de 34 quilòmetres de distància i 2.700 metres de desnivell positiu amb un temps de 3.58 hores. Va completar el podi Pascal Egli. En aquesta prova, Marc Casal va finalitzar en vuitena posició amb 4.17.39 hores i Òscar Casal va acabar en 14è lloc amb un crono de 4.28.43 hores. També hi va competir l’andorrà Sintu Vives, amb una 39a posició.

FOTOS: ALBERT JORQUERA