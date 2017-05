Ambició màxima per donar la sorpresa

El món de l’esport està farcit de victòries èpiques que simbolitzen el triomf de David contra Goliat. Els coneguts com els “matadors de gegants”. Hi ha molts casos en què els modestos acaben amb la supremacia dels campions sense res més que pur coratge i determinació. El Bàsquet Club MoraBanc aspira a ser un d’aquests i dimecres comença la sèrie al millor de tres partits. Els de Joan Peñarroya s’enfronten al Reial Madrid. El vigent campió de la Lliga ACB i també de la Copa del Rei és el rival dels andorrans en els quarts de final del play-off a l’ACB. En els tres enfrontaments d’aquesta temporada, el MoraBanc ha forçat la pròrroga, però ha acabat cedint en el temps extra.

Els jugadors somien a eliminar els de Pablo Laso i disputar les semifinals. Missió impossible? Els jugadors hi creuen. “D’entrada intentarem guanyar. Sabem que és el millor equip i que serà molt complicat. Hi creiem perquè els hem posat les coses ben difícils en els tres partits que hem jugat aquest curs contra ells”, va assegurar el capità de l’equip, l’escorta David Navarro. El d’Esparreguera no es decanta per cap guanyador en la final a quatre de l’Eurolliga, que disputa avui les semifinals amb el Reial Madrid contra el Fenerbahçe i el CSKA de Moscou, el vigent campió, contra l’Olympiacos. “El que està bé és que la final a quatre sigui ara, perquè ells estan centrats en aquesta competició i nosaltres ja els guanyem uns dies de preparació per al play-off. Volem aprofitar-nos d’aquesta circumstància.” Navarro no descarta una quarta pròrroga en el primer partit dels quarts de final al WiZink Center. “Per què no? Sabem que és difícil, però l’objectiu serà tenir un partit igualat. Jo firmo per arribar així, i aquesta vegada crec que caurà del nostre costat.” I es veu a semifinals? “És difícil pensar això, però hi he somiat. Seria increïble, tot i que només pensem en el primer partit.”

L’escorta català acaba contracte a final de temporada i també té la cita dels Jocs dels Petits Estats a San Marino. “Hi ha l’opció d’anar-hi amb la selecció, però no hi vull pensar perquè estic centrat en el play-off. S’ha d’acabar de decidir, però la possibilitat hi és. La qüestió familiar crec que ja la tinc solucionada i a mi em fa molta il·lusió.” Anar als Jocs de San Marino amb la selecció seria la confirmació que renovarà el contracte? “No té res a veure, però això sí, m’agradaria molt continuar perquè em sento molt estimat i la família està molt a gust aquí.”

El base francès Andrew Albicy es tornarà a veure les cares amb un dels màxims favorits a MVP de la competició, Sergio Llull. L’exbase del Gravelines va demostrar la seva màxima ambició, com sempre, de cara al play-off. “Seria històric per al club i també per a l’ACB eliminar el Reial Madrid. Ja vam forçar tres pròrrogues contra ells i estic excitat per aquest matx. M’encanta jugar partits d’aquest tipus i espero poder ajudar l’equip a arribar al més amunt possible. Això sí, el Reial Madrid és el millor equip d’Europa.” Davant el seu enfrontament amb Llull, Albicy no s’arronsa: “Tots els partits que he jugat contra ell han estat duels macos i igualats. Vaig venir aquí per jugar contra aquest tipus de bases i a l’ACB n’hi ha de molt bons. Llull és el millor, però jugarem de tu a tu i mirant-nos als ulls.” El menut base francès, amant des de sempre de fer escapades a grans ciutats com Barcelona quan té temps lliure, té l’opció de continuar una temporada més al club andorrà perquè va signar un 1+1, però té una clàusula assequible per si hi ha clubs interessats en ell després de fer una bona temporada. “M’encanta el club. Hi estic molt a gust, però no s’ha acabat la competició i estic centrat en el play-off i del futur ja en parlarem.” I es veu a semifinals? “Nosaltres no som els favorits. Tot i així, sempre hi hem jugat de tu a tu i si vam estar a punt de guanyar a la Copa i a la Lliga ACB, per què no els podem guanyar en el play-off?”

El veterà pivot serbi, de 33 anys, Oliver Stevic és una de les veus més pausades del vestidor i és un dels més experts. Les seves classes de castellà comencen a donar fruits. Serà el seu segon play-off consecutiu, però en el partit amb el Montakit Fuenlabrada no va poder ajudar els seus companys per una lesió a la mà i va ser baixa contra l’FC Barcelona Lassa. Aquesta vegada se’n podrà rescabalar. “Quin Reial Madrid espero? Depèn dels seus partits en la final a quatre de l’Eurolliga. Si guanyen vindran molt motivats i si perden serà una oportunitat molt bona per a nosaltres de guanyar en el primer partit a Madrid, i després aquí tot serà possible. Ells són el millor equip d’Espanya i d’Europa, i contra aquest tipus d’equips si jugues amb intensitat tens possibilitats de guanyar.”

Stevic no sap trobar una explicació a la bona ratxa de l’equip al poliesportiu d’Andorra, però lloa l’afició. “Mai a la meva vida esportiva havia tingut aquesta ratxa tan estranya com a local i com a visitant. És molt difícil d’explicar, però aquí l’afició s’entrega molt.” El serbi acaba contracte i ha estat una peça indispensable per la seva feina bruta en el joc interior. “M’agrada molt el club. No depèn de mi continuar o no, ja que això és per als directius, però soc un noi tranquil que no necessito grans ciutats i m’agradaria quedar-me.”

Beqa Burjanadze continua sense tornar a fer pista per la lesió al genoll. Diu que demà la tornarà a trepitjar, però per fer exercicis. És dubte. “Vull jugar el play-off, però no sé si m’hi veig. No vull perjudicar l’equip, i si continuo amb molèsties i dolors... Tinc moltes ganes de jugar.” L’ala pivot georgià va lloar el Reial Madrid: “És el millor d’Europa i quan surt un jugador i n’entra un altre sembla que l’altre sigui millor que el que ha sortit... Tenen un nivell molt alt. Tot i així, hi anirem amb tot per eliminar-los.” Només pensa a recuperar-se. El play-off pel títol és una gran fita per a tots.

Shermadini, el tercer MVP

Continua sumant. El pivot georgià del BC MoraBanc, Giorgi Shermadini, va assolir el tercer títol d’MVP en tancar la competició domèstica com el millor jugador del mes de maig, després dels aconseguits al gener i al març. El gegant de Miskheta va obtenir al maig una valoració de 24,7 en anotar 15,3 punts i capturar 11,7 rebots per partit. Per tant, tanca la temporada regular sent el segon jugador més valorat amb 21,3, el tercer màxim anotador amb 15,3 i el segon màxim rebotejador amb 7,59. La seva renovació, i amb el play-off encara per disputar-se, s’encareix per al BC MoraBanc.