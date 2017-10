Amics d’altura

Tots dos es coneixen les muntanyes del país com el palmell de la mà. A més a més, són bons amics. Pugen muntanyes, s’entrenen en bicicleta i de tant en tant s’inscriuen en bogeries com els 2.900 Alpine Run –organitzats per Carles Rossell i Matt Lefort–. Una autèntica animalada de prova. Força selectiva, com no podia ser d’una altra manera. Es disputa per parelles i connecta els set pics més alts d’Andorra, tots per sobre dels 2.900 metres d’altitud, amb un recorregut de 70 quilòmetres i un desnivell de 6.700 metres. En aquesta tercera edició, el triomf va ser andorrà: l’alpinista Domi Trastoy i el corredor de curses de muntanya Lluís Sanvicente. Companys de fatigues i aventures que van fer un temps de 16.51 hores, amb un nom de l’equip ben curiós: Calçot i Entrecot. Van rebre una penalització de 45 minuts, però ni els va afectar. Els segons classificats van ser els catalans de Vilafranca Toni Morera i Iván Artigas, amb 17.08 hores i també 45 minuts de penalització, i els tercers, els francesos Julien Moncomble i Clément Valla. “Ha estat una experiència brutal. Una cursa molt salvatge, amb un terreny que m’encanta, és a dir molt tècnic”, va dir Trastoy, que tot i haver fet 16 hores de prova amb un desnivell espectacular ahir ja estava treballant en el seu negoci a Os de Civís. De fet, va aconseguir rescabalar-se de la cursa de l’any passat, en què va arribar fins a Sorteny. “El nivell de la prova era brutal i no ens esperàvem de cap de les maneres guanyar”, va sentenciar Trastoy, que ja pensa en un altre 8.000 cap al mes d’abril o maig. “Encara no ho tinc decidit, però ara ja toca descansar.” Els 2.900 Alpine Run continuen deixant bones sensacions i en aquesta tercera edició han tornat a deixar un bon regust a tots.