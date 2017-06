Andorra guanya a Alemanya al Mundial 3x3 U18

Nova fita dels equips 3x3 de la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB). La selecció U18 femenina va guanyar el segon partit al Mundial 3x3 a Chengdu (Xina) en superar per només un punt de diferència a Alemanya (21 a 20). Les noies dirigides per Marta Ballús, Sílvia Bardají, Laura Bueno, Júlia Márquez i Carla Solana, van estar molt encertades en el joc exterior i van poder celebrar un triomf molt meritori. Les andorranes, després de guanyar a Sri Lanka i Alemanya, es van quedar fora dels quarts de final per el bàsquet average després d'un triple empat al seu grup.