Andorra va perdre el tercer partit del Campionat d’Euro­­pa C de cúrling, que es disputa al Palau de Gel, a Canillo. Els andorrans, capitanejats per Josep García, van caure per 8 a 2 contra Croàcia. Al tancament d’aquesta edició Andorra s’estava enfrontant amb Bielorússia. Avui, a les 13.30 hores, Andorra jugarà amb Sèrbia.