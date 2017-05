Andorra perd contra Espanya i Irlanda al Campionat d’Europa C

Dues derrotes més per a Andorra al Campionat d’Europa C de cúrling, que es disputa al Palau de Gel a Canillo, i tot després de guanyar a Sèrbia. L’equip, capitanejat per Josep García, no va poder amb una de les màximes favorites al títol, Espanya. Els veïns dels andorrans es van imposar per un clar i contundent 11 a 1. En el segon partit d’ahir, que es va disputar a la tarda, Andorra va encaixar la segona derrota del dia en perdre per 2 a 8 contra Irlanda. Dues derrotes que entren dins de la lògica. Avui Andorra tindrà l’oportunitat de sumar la segona victòria en el partit, a les quatre de la tarda, contra Romania. Serà l’únic enfrontament d’avui. Demà es disputaran les finals i també la cloenda del Campionat d’Europa C, que està prevista per a les 17.30 hores.

FOTO: WCF / Alina Androsova