Andorra perd els dos partits de l’estrena

El Campionat d’Europa C de cúrling, que es disputa durant aquesta setmana al Palau de Gel, a Canillo, va obrir el teló ahir amb dues derrotes d’Andorra, contra Bulgària i França. L'equip andorrà, tot i avançar-se amb un 3 a 0, va veure com Bulgària empatava abans d’arribar a l’equador fins al 5 a 5. Tot seguit, els búlgars van passar per sobre d’Andorra i van deixar un 5 a 13 força contundent. En el segon partit, Andorra, amb Josep García, Òscar Zazo, Josep Caubet, César Mialdea i Josep Duró, va perdre contra un dels favorits al títol, el combinat francès, per 3 a 10, i avui també hauran de jugar dos partits. El primer a les dotze del migdia, contra Croàcia, i el segon, a les vuit del vespre, contra Bielorússia.