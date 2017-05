Andorra suma la primera victòria en el Campionat d’Europa C

Després de quatre partits i quatre derrotes, Andorra va assolir el primer triomf en el Campionat d’Europa C de cúrling, que es disputa al Palau de Gel, a Canillo. L’equip, capitanejat per Josep García, es va imposar per 11 a 2 a Sèrbia i es va poder treure un pes de sobre. “Ens hem sentit molt a gust des del principi i hem aconseguit avantatge en el marcador per decidir després fer una tàctica més defensiva. Ha estat un partit còmode i dona gust guanyar a casa”, va indicar el capità. Avui a les nou del matí s’enfronten a la màxima favorita, Espanya, i a les 18.30 h amb Irlanda. “Espero que Espanya tingui pietat de nosaltres”, va sentenciar García.