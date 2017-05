Andorra supera San Marino i avui s’enfronta a Montenegro

Triomf per començar. La selecció d’Andorra, amb un únic partit amistós de preparació, es va imposar en el primer matx dels Jocs de San Marino al combinat amfitrió. Els de David Eudal es van imposar per 84 a 69 en un partit còmode per als andorrans des de l’inici fins al final, però amb moltes coses a millorar. En el primer quart, victòria per 27 a 14, tot i que hi va haver un parcial de 21 a 5, i al descans, 53 a 36. Aquest gran avantatge va servir per donar descans a l’escorta català i debutant a la selecció, David Navarro, el capità del BC MoraBanc. Al tercer quart, 71 a 53 i, per acabar, el definitiu 84 a 69 amb 22 punts de Guille Colom i 13 de Toi Gabriel. David Navarro només va jugar 9 minuts amb 9 punts. Tot i la victòria, el seleccionador David Eudal va mostrar la seva màxima exigència: “Ja ens va bé que ens facin posar els peus a terra i veure que hem de defensar contra tothom. Avui no hem fet bé els deures i ens va bé no guanyar de molt. Una de les idees que teníem era reservar jugadors i hem decidit amagar una mica David Navarro perquè no el veiessin els altres combinats.” Avui els andorrans s’enfronten a Montenegro, que té molts jugadors del Buducnost i dos ACB com Nemanja Radovic (UCAM Múrcia) i Danilo Nikolic (RETAbet Bilbao), i també un ex-ACB com Zoran Nikolic (ex-Joventut de Badalona).