Andorra torna a guanyar!!!!!!

Dotze anys, vuit mesos i 66 partits oficials després Andorra va tornar a guanyar i suma el seu segon triomf oficial de la seva història. El primer va ser el 13 d'octubre del 2004 amb un gol de Marc Bernaus i el segon el 9 de juny de 2017 contra Hongria -sotscampiona del món a l'any 1954 i eliminada als vuitens de final de l'útlima Eurocopa per Bèlgica- amb un gol de Marc Rebés. Els de Koldo Álvarez, amb un onze inicial amb molts jugadors joves i amb moltes baixes, van derrotar a la 33a del rànquing FIFA que també arribava al partit amb baixes importants, però amb jugadors de molta experiència al seu onze inicial i la banqueta. Jugadors amateurs contra professionals del futbol i sobre el terreny de joc quasi no es va notar la diferència. El veterà i capità Ilde Lima va poder viure la seva primera victòria oficial amb la selecció ja que es va perdre el partit contra Macedònia fa dotze anys i vuit mesos i Josep Manel Ayala va tenir el millor homenatge possible. Deixa la selecció sent el tercer amb més internacionalitats i també amb la seva primera victòria defensant els colors de la selecció ja que per motius personals no va poder jugar en el primer triomf oficial. A més a més, Koldo Álvarez va aconseguir la seva primera victòria oficial com a seleccionador. Tota una fita per una selecció que portava anys i anys picant pedra i sumant moltes desilusions amb derrotes i més derrotes. En tres partits tot ha canviat: triomf contra San Marino en partit amistós, empat contra Illes Fèroe i ara victòria contra Hongria. Línea ascendent i amb un combinat farcit de joves jugadors com Jordi Aláez, Marc Rebés, Àlex Martínez, Max Llovera o Txus Rubio. Andorra va derrotar per 1 a 0 a Hongria i ho va fer amb un gol del defensa i també migcampista de l'FC Santa Coloma, Marc Rebés. Als primers minuts de joc, Andorra ja va avisar a Hongria. La il·lusió va poder amb una selecció més potent sobre el paper. Al minut 5, una centrada xut de Ludo Clemente va passar per sobre del travesser i va estar a punt de sorprendre al porter Péter Gulácsi -aquest porter fa poc va estar a punt de conquerir la Bundesliga amb el RB Leipzig-. Quatre minuts després, Ludo feia una falta a Ádám Gyurcsó, però el jugador va xutar la falta per sobre del travesser. Al minut 14 va arribar un tall providencial d'Ilde Lima. El capità, que va igualar els 106 partits d'internacional d'Òscar Sonejee, va tallar una passada de la mort per banda esquerre de Gyurcsó. Andorra continuava sòlida i al minut 26 va marcar el primer i únic gol del partit amb un remat de cap creuat de Marc Rebés a centrada de Txus Rubio per la dreta després de rebre d'un combatiu Jordi Aláez. Jugada de tres jugadors que fa poc estaven a la sub-21. De fet, Jordi Aláez encara està amb la sub-21 i demà juga contra Letònia en l'inici del Preeuropeu. Aquest espectacular gol va despertar una mica a Hongria, però José Antonio Gomes va realitar la primera aturada de moltes en aquest partit. El porter andorrà va refusar amb una mà el xut de Márton Eppel.

A la segona part, Andorra continuava alimentant el somni amb un joc seriós i agressiu. Sense complexes contra una Hongria que anava mica en mica diluint-se. Al minut 54, Ilde Lima va estar a punt de marcar en pròpia porta, però el travesser va salvar el seu refús defectuós. Tot seguit, Balázs Dzsudzsák va estar a punt de marcar amb un xut sec des de fora de l'àrea que va sortir fregant el pal. Quatre minuts després, l'espigat Norbert Balogh va xutar ras i José Antonio Gomes va aturar i al minut 62 el mateix porter andorrà va refusar un xut de Dominik Nagy. Hongria atacava amb més cor que cap i Andorra intentava que els minuts passessin el més ràpid possible. Al minut 77, José Antonio Gomes va salvar l'empat amb un xut del capità hongarès Balázs Dzsudzsák. A manca de tres minuts va arribar el moment Josep Manel Ayala que va entrar al terreny de joc substituint a Marc Pujol. El migcampista andorrà de 37 anys es retira de la selecció després de 15 anys. L'àrbitre grec Charalambos Kalogeropoulos va xiular el final del partit i aquesta victòria es va celebrar com un títol i això és com un títol per el futbol andorrà. El futbol modest va tornar a donar un cop a la taula. És cert que no van tenir més possessió que el seu rival i que no van tenir tantes ocasions, però el futbol guanya, alguna vegada, el que li posa més ganes i il·lusió perquè en l'esport si que guanya a vegades David a Goliat. Una victòria que també va tenir dedicatòria especial: a Emili Vicente. L'entrenador de l'FC Andorra mort recentment tenia dins del terreny de joc molts jugadors que ell havia entrenat aquesta temporada i a més a la graderia també estava la seva dona i els seus dos fills. Va per ell que segur que també estava empentant com un més.

ANDORRA: José Antonio, Marc Vales, Marc Rebés, Ilde Lima, Marc Pujol (Ayala, minut 87), Ludo (Gabi Riera, minut 81), Jordi Aláez (David Maneiro, minut 66), Moisés San Nicolás, Àlex Martínez, Max Llovera i Txus Rubio.

HONGRIA: Gulácsi, Lang (Balogh, minut 55), Paulo Vinicius, Dzsudzsák, Ádám Nagy, Eppel, Kleinheisler, Gyurcsó (Sallai, minut 70), Stieber (Dominik Nagy, minut 20), Bese i Tóth.

ÀRBITRE: Charalambos Kalogeropoulos. Grogues als locals Marc Vales, Moisés San Nicolás i Txus Rubio que es perden el proper partit contra Suïssa i també a Marc Pujol i Jordi Aláez. I al visitant Bese.

GOL: 1-0 Marc Rebés (minut 26).

ALTRES RESULTATS DEL GRUP B

ILLES FÈROE - SUÏSSA = 0-2

LETÒNIA - PORTUGAL = 0-3