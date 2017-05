Apel·lació ho deixa com estava

A dues jornades per al final, el grup 1 de Primera Catalana continua tal com estava. El comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol va desestimar ahir el recurs de la UE Sants contra la decisió del comitè de Competició, que va determinar que va cometre alineació indeguda en el partit contra l’Horta del 9 d’abril passat. La resolució de Competició va donar els tres punts a l’Horta i no pas a la UE Sants, que va guanyar per 0 a 1. L’Horta havia impugnat el partit demostrant que la UE Sants havia jugat breument amb dotze jugadors, tot i que en el vídeo s’apreciava que l’àrbitre Vicenç Pérez de Tudela havia donat entrada a un jugador lesionat que no s’havia assabentat que havia estat substituït.

Després de la decisió d’Apel·lació –la UE Sants demanava els tres punts que li havia tret Competició–, la classificació del grup 1 de Primera Catalana continua comandada per l’Horta amb 59 punts. Els de Xavi Molist visiten diumenge el Girona B i tanquen la competició el 28 de maig rebent el Lloret. En segona posició es troba la UE Sants, a només un punt dels del Feliu i Codina, i diumenge visiten el Vic i acaben rebent l’FC Andorra. Mentrestant, en tercera posició, amb tants punts com la UE Sants, es troba l’FC Andorra, que demà rep la visita del Ripollet, a les 16 h al Centre d’Entrenaments de la FAF i sense Josele Aguilar i Emili García, sancionats. Els d’Emili Vicente s’ho jugaran tot a una carta al camp de futbol de l’Energia. D’altra banda, la UE Sants recorrerà la decisió d’Apel·lació al Tribunal Català de l’Esport.