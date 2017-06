Diuen que el que funciona no cal tocar-ho encara que hi hagi un lògic desgast després de set anys de relació. El Bàsquet Club MoraBanc Andorra aposta per la continuïtat i renova només per un any –acostumat a altres fórmules més llargues– el tècnic egarenc Joan Peñarroya. L’entrenador, de 48 anys, que ha portat l’entitat des de la Leb Plata fins a finalitzar entre els vuit millors de la Lliga ACB i de retruc li ha tornat l’elit per disputar competició europea després de 22 anys des de l’últim cop. Per tant, la temporada més exigent de les últimes set que porta el club tindrà el mateix entrenador: Joan Peñarroya i, amb tota seguretat, amb tot el seu cos tècnic també renovat amb David Eudal com a segon i l’eivissenc Paco Vázquez com a ajudant. “Estem molt contents per anunciar la renovació de Joan Peñarroya per un any més. Aquesta serà la seva vuitena temporada amb nosaltres i amb repte de sempre, és a dir, seguir creixent. La nostre relació sempre ens ha portat a créixer, cada temporada des de la Leb Plata fins arribar a l’Eurocup”, va assegurar el president del BC MoraBanc, Gorka Aixàs.

L’arquitecte d’aquesta plantilla, el director esportiu Francesc Solana, també es va congratular per la continuïtat del tècnic egarenc. “Fa vuit anys que vam començar aquest trajecte junts i aquest és un pas més dintre del nostre creixement. Ara ens coneixem tots molt millor i a mi m’alegra molt personalment la seva renovació”. A Francesc Solana li tocarà dissenyar una plantilla de 12 jugadors per competir en dues competicions. Tot nou per a ells. Amb una gestió diferent. I amb una plantilla que té amb contracte amb vigor Beka Burjanadze –que va rebre una ampliació de contracte recentment–, Guille Colom i després amb un any més, però amb clàusula de sortida per les dues bandes: David Jelínek –podria no interessar la seva continuïtat–, Andrew Albicy –que com ja vam explicar està buscant un equip amb més aspiracions a la Lliga ACB, però que si no el troba es quedaria al club–, Chris Czerapowicz i David Walker –el nord-americà, en un any que ja no serà rookie, té moltes esperances dipositades en ell. Després sense contracte hi ha el base Thomas Schreiner amb molts números per quedar-se a Àustria, l’ala pivot Nacho Martín amb el qual ningú ha parlat encara, Oliver Stevic, Thanasis Antetokounmpo –després del seu tram final de temporada el club està interessat en ell–, David Navarro –tal com va avançar el diari BonDia té una oferta de l’Obradoiro– i Giorgi Shermadini –se’l vol renovar com sigui perquè és clau en els esquemes de Joan Peñarroya–. “Cada any hem intentat mantenir una bona part de la plantilla. La temporada passada sí que es van produir molts canvis, però enguany volem donar continuïtat amb un mínim d’entre cinc o set jugadors que poguessin continuar, però no depèn de nosaltres. No podem assegurar res fins que arribi el dia que s’hagin d’executar aquestes clàusules”, va indicar Peñarroya, que s’ha anunciat la seva renovació tot just quan l’equip va fer oficial que disputaria l’Eurocup amb el suport d’Andorra Turisme i MoraBanc. “Si la meva continuïtat estava supeditada a si jugarien l’Eurocup? No és ben bé així. Les coses tenen els seu ritme i el primer era saber en quina competició estaríem. A mi em motivava jugar a Europa i a més a més és un repte que arriba en el moment que ens ho hem guanyat. Tinc ganes de provar aquesta experiència. I ja sé que aquí es pensa en el passat i ve la por del que va passar fa 22 anys, però això ens dota d’experiència”. La bona temporada de l’equip ha situat Peñarroya a l’aparador, però assegura que el BC MoraBanc era “la millor opció”. I per què només un any? “És una fórmula, però si estem avui [ahir per al lector] asseguts aquí aquesta era la millor opció per tots dos, per a mi i per al club”, va dir el tècnic.

Una renovació que fins i tot va tenir samarreta dedicada amb un lema: #JoanX8. Pocs entrenadors hi ha amb vuit temporades consecutives a un club. Nou repte per a ell i per a l’entitat. Europa els espera.

Caràcter i fabricat des de la Lliga EBA

Es va retirar com a jugador defensant els colors de l’Olesa a la Lliga EBA. Un any on aquell equip va tenir Agustí Julbe d’entrenador –el germà del mític Alfred Julbe, actualment al segon equip de l’FC Barcelona– i que va acabar el curs amb Rafa Loyola. Però el seu últim any de professional va ser amb l’Aracena i amb un jove entrenador del qual va aprendre moltíssim: Xavi Pascual. Va penjar les botes després de la seva experiència lluny del professionalisme amb l’Olesa. Al cap d’un any va començar la seva aventura com a entrenador i ho va fer sense començar des de les categories inferiors del seu estimat Manresa, sinó que va començar a la Lliga EBA amb l’Olesa. Aquí va començar el seu camí perquè ell sempre va pas a pas. Quatre temporades a EBA, dues a Leb Plata –aquí ja estava al BC Andorra–, tres estius a les seleccions espanyoles amb la sub-20 i la sub-18, dues en Leb Or i arribada a la Lliga ACB. Un creixement constant i sempre amb el BC MoraBanc com a impulsor de la seva carrera. I molts diuen que apunta a un gran, però ell sempre va pas a pas. Europa serà també un bon aparador per a ell.