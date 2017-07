Arrenca l'Eufòria amb la incògnita del nombre de corredors que acabaran la cursa més dura de l'AUTV

Els 180 corredors de l’Eufòria, la nova cursa de l’Andorra Ultra Trail Vallnod (AUTV), han sortit d'Ordino a les 7 del matí d’aquest dimecres enmig d’una “gran eufòria per començar”, en honor al nom de la prova, i també amb la incògnita sobre si seran capaços d'acabar la cursa. El primer gran repte que assoliran durant aquest dimecres al matí és el pic de l'Estanyó. La primera edició d’aquesta cursa acull a un total de 90 parelles participants que recorreran 233 quilòmetres i 20.000 metres de desnivell, la cursa més llarga i dura de l'Ultra Trail i que, segons els experts, és una de les curses més dures de muntanya de tot Europa. A més de la dificultat i duresa de la cursa, se li afegeix el fet que és l'única cursa de l'Ultra Trail sense senyalització. Els corredors porten GPS per orientar-se i només disposen de quatre punts d'avituallament en tota la cursa, així que han de portar els seus propis subministres.

Durant el matí de dimecres, els muntanyistes arribaran al pic de l'Estanyó, el primer cim de tot el repte, i després passaran per la Serrera fins a arribar a la Font Blanca. L'Eufòria acabarà a Ordino, després d'assolir l'últim ascens al pic del Casamanya, un punt emblemàtic del país.

Entre els corredors es respirava "eufòria" i ganes de començar aquest nou repte. L'andorrà Carles Font ha expressat els nervis tot just abans de començar, però també ha dit que se sentia "molt content de fer-la i arrencar ja". Quan es pregunta per l'arribada, sorgeixen dubtes entre els corredors. Font ha explicat que "al començament sempre penses que l'acabaràs, el que passa és que no se sap mai què pot passar". De fet, els organitzadors de la cursa han mencionat el misteri que hi ha sobre el nombre de corredors que acabaran l'Eufòria. En els últims anys, només un terç de participants ha acabat la Ronda dels cims; per això, és incert el nombre de corredors que acabarà l'Eufòria a causa de la seva dificultat.

Una parella de corredors francesos de Bordeus i Marsella han comentat que han pogut inscriure's a l'Eufòria perquè ja havien fet dues vegades el Mític i la Ronda dels cims. Els dos corredors francesos van conèixer la cursa de l'Ultra Trail per Internet i en van sentir a parlar a coneguts. Així mateix, han expressat que se senten molt contents de començar-la i tenen la intenció d'arribar aquest diumenge, l'últim dia que tenen per acabar-la.

Un altre corredor espanyol ha assenyalat que se sent "eufòric com la cursa, i sense nervis, però m'aniré posant nerviós a mesura que avanci la cursa. Això és símptoma que estic aquí i gaudint de les muntanyes", ha dit. L'espanyol també ha participat anteriorment al Mític i la Ronda dels cims i ara està vivint a Andorra perquè s'hi sent "molt feliç". El seu company té pensat acabar la cursa en 70 hores, un repte bastant optimista, segons el corredor, que ha expressat que ell farà "tot el que pugui, encara que sigui amb més de 70 hores". Tot just abans de començar la cursa, els responsables de l'esdeveniment han anunciat als participants de l'Eufòria que aquest dimecres es trobaran amb temperatures "raonables" però que aquest dijous és possible que corrin sota la pluja.