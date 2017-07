L’Skënderbeu, campió de la Superlliga albanesa esportivament, es va quedar al juny sense el títol en la competició domèstica després de ser sancionat amb 15.000 euros i dotze punts menys en la classificació per arreglar partits. Allò va ser un cop dur per a l’equip dirigit per Ilir Daja, i el Tic Tapa UE Sant Julià espera donar-li el segon cop en poc temps eliminant-los de la primera ronda prèvia de l’Europa League. Els de Luis Blanco, que van perdre al partit d’anada per 1 a 0 amb un espectacular gol de falta directa de Liridon Latifi, aspiren a donar la campanada avui (20.30 hores) a l’estadi Comunal. “Si ens classifiquem serà com si em toqués la loteria. Som un equip amateur contra un de professional. Serà una autèntica bomba i una alegria impressionant”, va assegurar el tècnic, Luis Blanco, que va lloar el seu segon entrenador i també preparador de porters, Guillermo Burgos. “En el partit d’anada vam tenir uns bons informes del rival gràcies a Guille, que és un fenomen i treu informació de sota les pedres. Sabíem des del primer moment el que ens trobaríem.” En aquell partit es va anul·lar un gol a Kiko Girau i Manu Vidal va aturar un penal al jove Liridon Latifi. “Dins del camp serem onze contra onze. Ells van pensar que seria un passeig i no va ser tan fàcil”, va dir el capità Kiko Girau. Mentrestant, Iván Vigo pateix per l’arbitratge, com també Luis Blanco i Girau. “Allà es van notar molt les decisions arbitrals.” Sigui com sigui, tocarà remuntar l’1 a 0. Per la seva banda, la UE Santa Coloma visita avui (20.45 hores) l’NK Osijek en el partit de tornada amb un 0 a 2 advers per als colomencs.