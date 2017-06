Aspiren a ser la ‘meca de la BTT’

El comissari de la Unió Ciclista Internacional (UCI), Serge Robichon, ja ha trobat una nova manera de descriure l’objectiu del Principat: “Aquí hi ha molta tradició de BTT i esperem que d’aquí a un temps es converteixin en la gran meca de la BTT”. I aquest és l’objectiu de Vallnord, el Comú de La Massana i també de Govern en aquest intent de desestacionalització que tant es vol consolidar. El cònsol major del Comú de La Massana, David Baró, va assegurar que ja s’han enviat els dossiers a l’UCI per acollir els Campionats del Món màsters i la Copa del Món BTT per el 2019 i el 2020. “És un dossier important que s’ha enviat a l’UCI per poder tornar a acollir els Màsters i la Copa del Món l’any 2019 i el 2020. D’aquesta forma continuarem treballant i que els pròxims equips comunals i el proper consell d’administració puguin demanar després la del 2021 i 2022. Nosaltres ja no serem per aquí, però evidentment continuarem donant suport perquè això sigui així”. De moment, aquestes dues competicions d’alta volada estan garantides per al 2018 i els Campionats del Màsters d’enguany van començar ahir amb els entrenaments de cross-country al Vallnord Bike Park. En total es donaran cita 700 inscrits i 37 països representats. Un cop acabin dissabte vinent començarà la Copa del Món de la BTT amb els millors del món en descens i cross-country. Quinze dies intensos i de BTT total. “Ens marquem tres objectius: desestacionalització, les nocturnitats i la notorietat. Ens hem de creure el que estem fent ja que tot el món durant 15 dies ens estarà mirant”, va indicar el director de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella.

Al Campionat del Món Màsters, amb 300 inscrits en descens i 400 en cross-country, els bikers podran competir en el mateix recorregut amb petites variacions que els professionals elit de la Copa del Món. “Se’ns valora des de l’UCI i també des dels bikers com una les millors proves a nivell tècnic. El nostre objectiu serà repetir la qualitat dels dos recorreguts dels Campionats del Món del 2015”, va dir el director d’Ocisport, Albert Balcells. El Campionat del Món Màsters compta amb 14 categories i hi haurà bikers des dels 30 anys fins a algú amb més de 70 anys. Amb les dues competicions, Campionat del Món Màsters i la Copa del Món, s’esperen 70.000 visitants. “Continuarem picant pedra per ser seu fixa de la Copa del Món de BTT. Sabem que és complicat perquè l’UCI renova any a any, però intentarem com sempre enlluernar amb la nostra capacitat organitzativa i així convertir-nos com diu Serge Robichon en la meca de la BTT”, va reconèixer David Baró, mentre somreia al costat del comissari de l’UCI, Serge Robichon.

El Vallnord Bike Park ja està força llest per a la competició després d’acollir l’Open de Barcelona i la Maxiavalanche amb més de 500 inscrits. “El fet d’acollir tant aviat els Campionats del Món de Màsters és que estem molt preparats. Aquest canvi de dates no ens afectarà i seran 15 dies força intensos de BTT. Tot continua a Vallnord, amb 12 mesos sense parar, i estem molt contents”, va sentenciar Josep Marticella. El país serà el centre d’atenció de molta gent amb el gran espectacle que garanteixen els bikers veterans de BTT i després els bikers elit. La flor i nata d’un esport que els últims anys té més adeptes i més seguidors.

Christian Jupillat, 69 anys, en plena forma

“Té 16 campionats del món i 16 podis amb més de 70 anys. Un autèntic símbol de la BTT”, va dir Albert Balcells de Christian Jupillat, el més veterà en aquests Campionats del Món Màsters. Té 69 anys i al mes de novembre en farà 70. És francès nascut a Orléans i serà un dels grans atractius de la prova que es disputa al Vallnord Bike Park competint a la prova de cross-country. També competirà un pare de l’any 1952 amb el seu fill nascut l’any 1979. El més veterà a la prova de descens és nascut a l’any 1949. El Campionat del Món Màsters sempre té històries curioses en uns bikers amateurs, però amb nivell i qualitat de professionals de la BTT.