Assemblea de l’ACB ajornada

Per fi la Lliga ACB està disposada a parlar del cànon d’accés, els ascensos i els fons de regulació. Sembla que el Govern espanyol pressiona i la màxima competició del bàsquet espanyol deixa d’enrocar-se i crea una comissió de treball formada per l’ACB i la FEB amb la mediació del Consell Superior d’Esports (CSD) després de la reunió de treball celebrada ahir a la seu del CSD, en què va prendre part, entre altres clubs, el BC MoraBanc Andorra. Per tant, es va decidir ajornar l’assemblea que s’anava a celebrar dilluns. En aquesta assemblea es devia avançar en el format de la competició de les properes i següents temporades. Així mateix ho va explicar en un comunicat a la web de la Lliga ACB.

Aquest grup de treball es reunirà per primer cop dilluns que ve al CSD. El comunicat explica que “la comissió treballarà per buscar una solució consensuada al problema relatiu al format de Lliga, així com als ascensos i descensos entre competicions, amb especial rellevància per la substitució de les condicions d’accés a l’ACB –quota d’entrada i Fons de Regulació d’Ascensos i Descensos– per altres criteris que compleixin les exigències de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)”. És a dir, la Lliga ACB no està disposada a eliminar el cànon i el fons d’ascensos, sinó que ho vol substituir per una normativa que asseguri la solvència econòmica dels equips que aspirin a jugar a l’ACB després de guanyar-se el dret esportiu. Per tant, es busca una Lliga de 17 o 18 equips, però per a la propera temporada una reducció a 16. Això portaria a tres descensos i un ascens. Un cop molt dur per a l’ACB.

ASCENS DEL PALÈNCIA?

Segons el web Encestando, el CSD, que fa de mitjancer, ho va complicar tot en demanar amb insistència l’ascens del Palència. El va aconseguir a la pista l’any passat, però no va pujar perquè no tenia els sis milions ni tampoc voluntat d’aconseguir-los. Va demanar un ascens en diferit, com el Melilla, però l’ACB i la FEB no ho van pactar. Per tant, el CSD també demana una lliga de 18 per a la propera temporada, amb el Guipúscoa, Burgos i Palència. Això faria que baixessin Manresa i Betis, però si es concedeixen les mesures cautelars aquests tres ascensos no es donaran. Molt embolic per trobar una solució.