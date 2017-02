Àxel Esteve torna a pujar al podi en ser segon a l’eslàlom de Jaun

Continua sumant podis. Àxel Esteve va acabar en segona posició en l’eslàlom FIS que es va disputar a Jaun (Suïssa). L’andorrà, que va ser l’últim esquiador de la Federació Andorrana d’Esquí a competir en els Campionats del Món de Saint Moritz, va fer un temps d’1.41,17, a 0,37 del primer, el suís Sandro Jenal. Esteve va ser el tercer temps en la primera mànega amb 49,45 i amb el 51,72 de la segona va ser segon. El tercer lloc del podi va ser per al suís Marc Mooser, a 0,61 del primer. Per la seva banda, Josh Alayrach va ser 19è a 3,69 del primer i Robert Solsona, 33è a 7,92. No van acabar la primera mànega Albert Pérez i Àlex Rius. En els entrenaments de Copa d’Europa de descens a Sarntal (Itàlia), Marc Oliveras va assolir el 21è lloc a 1,22 del primer, el noruec Tomas Markegaard. Matías Vargas va ser 56è i Kevin Courrieu, 61è.