Bon paper dels pilots andorrans en la setena Pujada a Ullastrell

Després del seu pas per Andorra, el Campionat de Catalunya de Muntanya 2017 ha viscut aquest cap de setmana el penúltim capítol amb la disputa de la Pujada Sta. Maria de Villalba-Ullastrell, memorial Lluís Costa, una cita en què els Speed Car dels pilots de l’Automòbil Club, Edgar Montellà i Ramon Plaus, van lluitar pel triomf de la categoria CM Promoció. De fet, el Jove Pilot de l’ACA va quedar a tan sols 52 mil·lèsimes de la segona posició absoluta de la prova, mentre que Plaus va ocupar finalment la tercera posició entre els CM Promoció.

El pilot de l’Escuderia Penedès, Francesc Munné (Demon Car CM+), va marcar els millors cronos de la jornada aconseguint reeditar el triomf que ja va aconseguir en aquest escenari la temporada passada.

En finalitzar la prova, Montellà es mostrava molt satisfet del resultat aconseguit, per diverses raons. “Hem millorat el crono de la temporada passada i a més hem reduït les diferències respecte als rivals que ens han precedit”, va dir el pilot que va incidir que “Munné i sobretot Ordoki estan molt més a prop que la passada temporada”.

També va repetir triomf, en aquest cas en la categoria Turismes, Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) que segueix comptant com a victòries totes les seves participacions en les proves del català de l’especialitat. En la mateixa categoria, però en aquest cas a l’apartat històrics, Eduard Andueza (Citroën AX) va aconseguir el triomf de l’Ullastrell.