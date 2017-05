Bona collita per començar

Set metalls en la primera jornada de competició dels 17ns Jocs dels Petits Estats d’Europa, que es disputen a San Marino. Un total de dues plates i cinc bronzes, que acosten a l’objectiu marcat de quinze metalls. El primer va arribar en petanca, en doblets, amb la parella formada per Bruno Santmann i Freddy Breton. Andorra va perdre en la primera partida per 12 a 9, però després va reaccionar i va superar Mònaco per un ajustat 8 a 9 i San Marino, l’amfitriona, per 6 a 12. La plata va ser el primer metall per a la delegació andorrana. “Enorme. L’hem buscat i aquí la tenim. S’ha escapat l’or per tres punts, i en el cas d’haver-nos-el penjat hauria estat un miracle”, va assegurar Freddy Breton. Per la seva banda, Bruno Santmann es va mostrar molt satisfet pel primer metall assolit. “Estic molt content. Podíem haver fet or, però hem pagat el nostre mal inici.” En individual, Bruno Santmann va guanyar dues partides, a Cincinnato Martire (Mònaco) per 13 a 9 i Corrado Albani (San Marino) per 13 a 2, però va perdre amb Alain Laterza (Luxemburg) per 8 a 13. A banda, Freddy Breton va guanyar Alfredo Mazza (San Marino) per 13 a 18 i Jean-Luc Fuentes (Mònaco) per 13 a 10. Això sí, va perdre amb Claudio Contardi (Luxemburg) per 12 a 13.

La segona medalla va arribar en ciclisme en ruta i va ser una plata en la prova per equips, amb Julio Pintado, Òscar Cabanas, David Albós i Albert Gómez. L’or va ser per a San Marino i el bronze, per a Malta. “El circuit no ens afavoria gaire perquè era bastant pla. Hem aconseguit la medalla de plata, que és un metall que fa temps que buscàvem. Té molt bon regust, però s’ha fet dur”, va dir Pintado. En la prova individual femenina, Yolanda López va finalitzar en sisena posició en els seus primers Jocs dels Petits Estats. La ciclista va fer un temps de 2.21.34 h. El podi va ser ocupat per Elisa Maes (Luxemburg), Erla Sigurlaug Sigurdardottir (Islàndia) i Edie Rees (Luxemburg).

En natació va arribar el primer bronze de la delegació, i va ser en els 200 esquena amb Mònica Ramírez després de fer un temps de 2.24. Van quedar fora de les finals Lea Ricard, Laia Rodríguez i Nàdia Tudó. “No m’ho esperava perquè en 200 esquena no m’entreno gaire. Estic molt contenta, tot i que no és el meu millor temps en una prova que exigeix molt.”

L’atletisme va copar la resta de bronzes. Als 800 metres masculí, Pol Moya va acabar tercer amb una marca d’1.50,72. “He tirat ràpid i he agafat la corda, però a la recta no he aguantat. No he tingut les millors sensacions”, va dir Moya. En els 800 metres femení la debutant Dayane Huerta va ser tercera amb 2.10,56, Clàudia Guri va ser tercera en salt d’alçada amb 1,68 i Marcos Sanza també va ser tercer als 5.000 metres amb 14,41. Toni Bernadó, amb molèsties físiques, va ser sisè amb 15,28. “Ha estat una cursa molt ràpida, m’he trobat molt bé i m’he divertit molt, però a l’última volta no he pogut seguir el canvi i m’han superat. Estic molt satisfet perquè són corredors que venen de 800 metres i aguanten bé els 5.000 quilòmetres, i Toni i jo som de recorreguts llargs”, va sentenciar Sanza, que buscarà el segon metall en els 10.000 metres de dissabte.

Josep Besolí, nomenat director dels Jocs d’Andorra del 2021

El Comitè Olímpic Andorrà va nomenar Josep Besolí director dels Jocs dels Petits Estats que Andorra organitzarà el 2021. Besolí té una àmplia experiència en l’àmbit organitzatiu, en especial força vinculat al món del motor. Ha estat comissari esportiu i cap de comissaris en esdeveniments d’alta volada com el Ral·li Dakar i el Silk Way Rally. També fa 40 anys que està vinculat al món de l’esport. Josep Besolí es troba a San Marino per conèixer l’experiència organitzativa d’uns Jocs.