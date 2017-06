Bou busca la tercera victòria de l’any i igualar el rècord de Lampkin

Després de les victòries a Camprodon i el Japó, en les dues primeres proves, Toni Bou buscarà aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria el triomf en la tercera cita del Mundial al TrialGP d’Andorra, en una jornada especial per al resident català perquè es compleixen deu anys de la seva primera victòria a Andorra, però també per al país.

I és que ja han passat 25 anys des que el Principat va acollir per primera vegada els millors pilots de trial del món, l’any 1992, una primera edició que va guanyar Jordi Tarrés. Des d’aleshores, la prova andorrana s’ha mantingut al calendari del Mundial.

Es tracta doncs d’un esdeveniment del tot consolidat i “molt positiu” per a “la gent del trial, la gent de l’esport i també el turisme del país”, va recordar el president de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), Pere Puntí, que es va mostrar confiat que més de 3.000 persones es desplacin a la parròquia laurediana per veure la cita mundialista el cap de setmana.

A l’increment de la presència de públic hi poden ajudar els canvis en el format de la competició que s’han fet amb l’entrada d’un nou promotor, uns canvis que, per Puntí, “poden fer més atractiva la prova per al públic”.

Així doncs, la principal novetat respecte d’edicions anteriors de la prova serà la celebració, demà dissabte a les tres de la tarda, d’una ronda de qualificació, que es farà a l’obstacle ubicat a la plaça de la Germandat, mentre que diumenge, arrencant a les nou del matí, es faran les dues passades de la prova per les quinze zones de competició.

Serà també un cap de setmana especial per a Bou, que dissabte inaugurarà un espai a Naturlàndia pensat per a joves talents, ja que, en cas de repetir la victòria assolida en l’edició de l’any passat, desempataria amb el seu gran rival, el també català Adam Raga, perquè tots dos han guanyat en sis ocasions al Principat, i a més a més igualaria el rècord del britànic Dougie Lampkin, que amb set victòries és el pilot que més triomfs ha sumat fins ara a Andorra.

Al marge del duel entre Toni Bou i Adam Raga, caldrà estar atent també al que puguin fer pilots de la talla dels catalans Albert Cabestany i Jeroni Fajardo i del japonès Fujinami Takahisa, que han completat el top 5 en les dues cites mundialistes celebrades fins ara.