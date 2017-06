Burjanadze no revela la incògnita

Beqa Burjanadze no va dubtar gens i va ampliar el seu contracte fins al 2019. Això sí, el seu compatriota Giorgi Shermadini costarà molt més. Tocarà picar pedra per part del club i més quan el seu agent és Misko Raztanovic. El jove ala pivot georgià del BC MoraBanc, de només 23 anys, es troba al país perquè encara arrossega molèsties al genoll lesionat que el va deixar sense poder disputar el play-off pel títol. Entre visita al fisioterapeuta i el metge ahir va assistir a la cloenda del Camp Movistar. El 16 de juliol comença la preparació de la seva selecció per disputar l’Eurobasket i allà es trobarà amb un dels jugadors més desitjats al mercat, Giorgi Shermadini. La pregunta dels mitjans de comunicació andorrans era obligada. La primera de totes... Li agradaria que continués Shermadini al club? Resposta clara del bo de Beqa Burjanadze: “A qui no? A mi m’agradaria perquè és el meu amic i també el meu compatriota. Amb ell hem tingut una temporada amb molts èxits. Crec que és normal que tingui ofertes, però no deixa anar ni una paraula i és normal. Jo crec que aviat es decidirà alguna cosa. Espero que li surtin ofertes molt bones”. I després... Quin tant per cent dona perquè Shermadini renovi? “Des del meu cor un 100%, però la realitat és una altra cosa. Ell està callat com un cabró. No diu res. Espero que triïn la millor opció per a ell i per la seva família”.

Si la pedra angular del projecte Giorgi Shermadini encara no s’ha decidit, el seu compatriota Beqa Burjanadze, a nivell personal, ho tenia molt més clar. “Va ser molt fàcil per mi decidir-me perquè des del primer dia m’he sentit com un més dins d’aquesta família. Aquí m’han donat l’oportunitat de jugar molts minuts a la Lliga ACB i em sento lliure com a jugador i amb molta confiança”. L’ala pivot georgià es troba en ple procés, encara, de recuperació de la seva lesió al genoll. Per l’Eurobasket 2017, que es disputa del 31 d’agost al 17 de setembre, Beqa Burjanadze és dubte. La seva selecció, dirigida per el grec Ilias Zouros, està dins del grup B amb Alemanya, Itàlia, Lituània, Ucraïna i Israel a Tel Aviv. “Estic en fase de recuperació i el dia 16 comencem la concentració a Geòrgia. A veure si hi puc arribar... Estic una mica millor i ja decidirem què fem. La meva sensació és que estic un xic millor i que no estic al 100%. Em preocupa una mica i vull que passi aquest dolor”. A més a més, el dia 15 Beqa Burjanadze es casa a Geòrgia amb la seva parella de fa ja vuit anys. “Em caso i vindrà la meva futura dona a viure aquí amb mi. Ja va estar-hi a l’hivern i és un lloc que li va agradar moltíssim”.

També va parlar sobre els moviments al mercat andorrà. “El club està treballant per mantenir bona part del bloc de la temporada passada. La renovació de David Navarro no va sortir bé i li desitjo moltíssima sort a l’Obradoiro. És el nostre ídol i ho continuarà sent. He après molt d’ell. La continuïtat d’Oliver Stevic i Andrew Albicy és una notícia més que positiva. La química dins de la plantilla ja era bona i ara serà millor”, va sentenciar Beqa Burjanadze, que va atendre un per un els participants del Camp Movistar. Un tipus entranyable i que va connectar molt amb l’afició per la seva entrega dins de la pista i per les seves grans qualitats com a jugador. Tot un crac que seguirà fins al 2019.

Joan Peñarroya i Beqa Burjanadze entreguen els diplomes als participants al Camp Movistar

Una cinquantena de nens, provinents de diferents llocs d’Espanya, van fer per un dia de periodistes i després van rebre els diplomes a càrrec del tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, i l’ala pivot georgià, Beqa Burjanadze. En les preguntes dels més menuts es va poder veure Joan Peñarroya força distès i un Beqa Burjanadze entregat amb els nens. Això sí, alguna resposta de Joan Peñarroya va ser divertida i més quan un nen es va declarar del Reial Madrid. “Vas veure els partits contra el Madrid? Vas patir molt? Doncs espero que la temporada vinent pateixis més”. Somriures i més somriures i després Beqa Burjanadze va parlar de l’NBA. “M’agradaria jugar en el mateix equip que el meu cosí, Zaza... També soc molt fan de San Antonio Spurs”.

Jaime Fernández, més a prop que lluny d’acceptar l’oferta del BC MoraBanc

El base i capità del Movistar Estudiantes, Jaime Fernández, que finalitza contracte amb els madrilenys i que té sobre la taula una oferta del BC MoraBanc Andorra és més a prop que lluny d’acceptar l’oferiment de Francesc Solana per convertir-se en un dels primers reforços per a Joan Peñarroya per al curs vinent. El nom avançat pel diari BonDia, està disposat a canviar d’aires després d’un any difícil a les ordres de Salva Maldonado. El Movistar Estudiantes té fins dimarts per igualar la bona oferta del BC MoraBanc i sinó rebre una compensació econòmica per renunciar al dret de tempteig. L’agent de Jaime Fernández és un vell conegut ja que va jugar amb el Festina, Quique Villalobos.