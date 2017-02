Burla en la celebració i més polèmica

“M’expliquen que Andorra està pensant presentar una queixa davant l’ACB perquè els jugadors del Madrid van cantar ‘era camp enrere’ al vestidor.” Aquest tuit pertany al cap d’Esports del Grup Libertad Digital i esRadio i també ex-cap de premsa de la Federació Espanyola de Bàsquet, Vicente Azpitarte. El Bàsquet Club MoraBanc no vol anar més enllà després de sentir els càntics dels jugadors procedents dels vestidors i enregistrats per Televisió Espanyola (TVE), sense càmeres però sí amb els micròfons oberts, que van gravar l’escena que tant ha molestat el club andorrà com altres clubs de la Lliga ACB. Això sí, segons fonts del club, han molestat i no han agradat gens. Una celebració burlesca que va tenir continuïtat ahir en la visita al Santiago Bernabéu dels jugadors dirigits per Pablo Laso, on a An­thony Randolph se’l sent cantant “era camp enrere” mentre Trey Thompkins –un jugador que va viure la Copa del Rei des de la banqueta, com Àlex Suárez– grava un vídeo a peu de camp.

El que és evident és que el campió per quarta vegada consecutiva de la Copa del Rei reconeix l’error de la tripleta arbitral. A la pista pocs es van adonar de la infracció i molts van necessitar veure la repetició. Aquesta jugada es va convertir en decisiva perquè va suposar el triple d’An­thony Randolph, que va forçar una pròrroga en què només hi va haver un protagonista destacat: Sergio Llull.

L’acció va ser molt protestada, primer pel director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, i després pel tècnic egarenc Joan Peñarroya, que en acabar el partit es va dirigir als àrbitres en un vídeo enregistrat pel periodista del diari Ara Àlex Gozalbo. Peñarroya, mentre s’encaminava als vestidors, es treia la corbata amb un gest de ràbia i cridava, dirigint-se als àrbitres: “La puta d’oros.” Solana l’agafava del braç i se l’emportava, tot i que el cabreig de l’entrenador dels andorrans va ser evident, amb tota la seva frustració.

Mentrestant, Okdiario.com, en la secció Diariomadridista.com, parla d’una jugada que segons ells va passar totalment desapercebuda i va ser en l’última acció, quan el Bàsquet Club MoraBanc, abans del triple de Randolph, va disposar de 14,6 traient de banda en el seu propi camp. El base austríac Thomas Schreiner triga més de cinc segons a treure de fons després de l’asfixiant pressió dels jugadors blancs. Andrew Albicy rep i és objecte de falta per part de Sergio Llull, i el francès anota els dos tirs lliures que situen un 83 a 86. Després ve el camp enrere no xiulat i el triple de Randolph. Els 4,6 per al BC MoraBanc no els va poder aprofitar el mateix Albicy. El mitjà de comunicació espanyol tanca el text d’aquesta manera: “Sembla que més d’un haurà d’amagar-se després de quedar demostrat que els àrbitres es van equivocar per a tots dos bàndols.” La Copa del Rei encara cueja.

Schreiner ja no es recorda de la Copa

Thomas Schreiner és un jugador que acostuma a donar pocs titulars, millor dit no en dona mai cap. El base austríac té la filosofia de partit a partit molt interioritzada i el passat per a ell, encara que sigui proper, és molt passat. La Copa del Rei per a ell és història i només pensa en el matx de dissabte contra el Rio Natura Monbus Obradoiro. Una pista, Fontes do Sar, on no ha guanyat mai el BC MoraBanc des del retorn a la Lliga ACB. “Tenim un partit molt important dissabte contra l’Obradoiro i serà molt difícil. Estem treballant per intentar jugar bé, competir i guanyar.” Està oblidada, la Copa? “Per a nosaltres és més fàcil canviar de xip que no pas per a vosaltres. Sempre s’ha de continuar en l’esport. Avui [ahir per al lector] és dimarts i només pensem en el partit de dissabte.” I la moral intacta: “Estem com sempre. Hem jugat tota la temporada amb confiança.”

Chris Czerapowicz fa el primer entrenament i avui serà presentat

L’aposta del binomi format per Francesc Solana i Joan Peñarroya va arribar dilluns a la tarda al Principat i ahir al matí va passar la revisió mèdica i a la tarda va prendre part en el primer entrenament. Chris Czerapowicz, que serà presentat avui, és el reforç desitjat per al perímetre tan malmès en els últims partits per les fluixes aportacions de David Jelínek i David Walker. L’ala suís, amb passaport nord-americà, podrà debutar dissabte a la pista de Fontes de Sar, a Santiago de Compostel·la. El base austríac Thomas Schreiner, que ahir va anar a la zona mixta, poques coses va dir d’ell: “No el conec i no he vist cap partit seu. Pot ajudar i espero que estiguem millor amb ell i que guanyem més partits.” El nou fitxatge del BC MoraBanc té bon canell i també pot ajudar dins de la pintura per la seva gran capacitat rebotejadora. La incògnita serà veure com s’adapta a la Lliga ACB.