A camp neutral i a porta tancada

“Per la reiteració d’incidents lleus per part dels seus seguidors, s’haurà de celebrar el següent partit, el que s’hagi de disputar al seu terreny de joc, a porta tancada i en camp neutral”. Així mateix informava la Federació Catalana de Futbol (FCF) la sanció imposada al proper rival del Futbol Club Andorra, l’Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic de Montcada. El club del Vallès Occidental, també haurà de fer front a una multa de 384 euros. Els incidents que van ocórrer al derbi entre vallesans, és a dir, el CF Ripollet contra la UE Sant Joan-Atlètic de Montcada, que va necessitar la intervenció dels Mossos d’Esquadra arran d’una picabaralla entre aficionats a la graderia ha estat la gota que fa vessar el got. Primer, l’FC Andorra va demanar presència policial a Can Sant Joan, però després ahir al vespre la Federació Catalana de Futbol va sorprendre amb una dura sanció per “reiteració d’incidents lleus per part dels seguidors”. Per tant, el partit es disputarà diumenge, però serà a les 16.15 hores i al terreny de joc del Carmel, un barri del districte d’Horta-Guinardó de Barcelona. El club de Can Sant Joan de Montcada va intentar presentar recurs a la Federació Catalana de Futbol per poder jugar al seu terreny de joc, però finalment l’ens va prendre la seva decisió i va decidir mantenir-se ferm en la seva sanció enviant el partit al Carmel, l’opció també que va donar el club del Vallès Occidental. “No entenem que ens sancionin només a nosaltres i no pas al Ripollet. No es tracta de la mateixa manera els clubs, però que ningú dubti que lluitarem per salvar-nos”, va dir el seu entrenador en declaracions a Ràdio Marca Barcelona, José Manuel Martín, més conegut com a Pinti. L’FC Andorra se’n va mantenir totalment al marge.