Vuit partits i només una victòria. A més a més, en els dos últims deixant una imatge per oblidar. Sense competir. Sens dubte la dinàmica és negativa i al Bàsquet Club MoraBanc li falta alegria i un equip que transmeti coses positives i no pas negatives. El tècnic Joan Peñarroya no encerta la tecla en aquest inici de curs. El disseny de l’equip deixa dubtes i ningú pot oblidar el pivot georgià Giorgi Shermadini –actualment sense destacar com ho feia aquí a l’Unicaja Màlaga– i es troba a faltar la presència en el joc interior i també el bon canell de l’ala pivot georgià Beqa Burjanadze –lesionat des de ja fa molts mesos–. El fitxatge, de moment, no arriba. Ahir, el València Basket va anunciar el fitxatge de l’ala pivot croat Damjan Rudez. Signa per tres mesos com a temporer. Algunes baixes de l’NBA troben equips i el BC MoraBanc està capcot. Tant el cos tècnic com els jugadors. El club va guardar ahir silenci i només hi ha les paraules de Joan Peñarroya a la roda de premsa exprés al Dom Sportova sense cap pregunta. Diumenge partit contra l’Iberostar Tenerife, el rival que va guanyar al BC MoraBanc a la pretemporada, i dimarts contra el Levallois Metropolitans París. A la Lliga ACB, el BC MoraBanc ha guanyat l’únic partit de l’inici de curs contra l’Herbalife Gran Canària. La lectura positiva és que els de Peñarroya es troben a dues victòries de la vuitena posició que dona accés a la Copa del Rei i també a la classificació per al play-off per al títol. La lectura negativa és que és més a prop el descens, però encara queda molta competició per endavant.

A l’EuroCup es classifiquen per la següent fase els quatre primers. El BC MoraBanc acumula tres derrotes i mirant la classificació els rivals per aquesta sisena posició seran el Cedevita Zagreb i el Metropolitans Levallois París. Per tant, la derrota contra els croats és dolorosa ja que l’equip de Peñarroya es va deixar anar quan es va posar a només sis punts dels de Jure Zdovc. A la pista, i no només allà, es van perdre els papers i no es va salvar ni el bàsquet average amb 18 punts de diferència. Els equips dirigits per Joan Peñarroya tenen ADN competitiu i des de fa dos partits aquest ADN s’ha perdut. Els jugadors continuen sense jugar com a equip. No hi ha fluïdesa. Amb les derrotes, la necessitat ha fet créixer l’ansietat i no hi ha encert amb fluixos percentatges de tir. En el joc interior, Przemek Karnowski continua pagant la “novatada” i segueix sense aprofitar el seu cos. La seva parella al joc interior, Moussa Diagne, està perdent la confiança del tècnic. Juga menys minuts. I Oliver Stevic no està per ser el pivot titular ni tampoc l’ala pivot, sinó el center que doni descans al titular.

Els de Joan Peñarroya troben a faltar un líder i els altres jugadors que sumen la seva segona temporada a l’entitat no han donat el pas endavant que haurien d’haver fet. Queda molta competició, però queda clar que ningú comptava amb aquest inici després d’una bona pretemporada amb només una derrota contra l’Iberostar Tenerife, curiosament, el proper rival dels andorrans. El club ahir va guardar silenci i potser es va donar un dia de reflexió per una doble jornada al poliesportiu d’Andorra davant de l’afició. Retrobar-se amb bones sensacions serà l’objectiu d’un equip capcot per les set derrotes en vuit partits i, en especial, després de dos partits amb una imatge força decebedora que no està a l’alçada de l’equip que s’ha creat.

L’Iberostar Tenerife, un equip que ha deixat de ser la sensació

De Saragossa a Zagreb i retorn al poliesportiu d’Andorra. Diumenge a les 12.30 hores, l’equip dirigit per Joan Peñarroya rep l’Iberostar Tenerife, el cinquè classificat de la Lliga ACB i que va ser una de les sensacions positives del curs passat conjuntament amb el BC MoraBanc. Els tinerfenys tenen nou entrenador després de la marxa de Txus Vidorreta al València Basket i van incorporar un exjugador, el bosnià Nenad Markovic. L’Iberostar Tenerife va perdre a l’estiu Marius Grigonis (Alba Berlín), Aaron Doornekamp (València Basket), Will Hanley (Porto), Georgios Bogris (Olympiacos) i Tariq Kirksay (FOS Provence), però va fitxar Mateusz Ponitka (Karsiyaka), Adin Vrabac (Partizan), Rosco Allen (Obradoiro) i Mike Tobey (València). L’Iberostar Tenerife arriba al Principat amb dues victòries consecutives a la Lliga ACB. El jugador que marca diferències, sens dubte, és Mateusz Ponitka.

Taula rodona de Dubuisson, Rigaudeau i Hufnagel

Tres històrics del bàsquet francès assistiran dilluns a les 19 hores a l’FNAC de Pyrénées a una taula rodona organitzada pel Bàsquet Club MoraBanc i l’Ambaixada Francesa amb motiu del partit d’EuroCup que es disputarà dimarts al poliesportiu d’Andorra contra el Metropolitans Levallois. L’exala i exentrenador Hervé Dubuisson, l’exbase Antoine Rigaudeau, conegut esportivament com el Rei, i l’exescorta Frédéric Hufnagel seran els convidats estrella d’una taula rodona que promet anècdotes i històries del bàsquet francès a dojo. L’entrada serà totalment lliure.