Cinc equips de la Lliga Grup Sant Eloi reben la llicència UEFA

Cinc dels vuit equips han “fet els deures” i han rebut la llicència UEFA per a la temporada 2017-18. L’FC Encamp –un dels clubs més modestos de primera–, l’FC Lusitans, l’FC Santa Coloma –que s’ha quedat sense el seu patrocinador principal, Don Denis–, el Tic Tapa UE Sant Julià i la UE Santa Coloma compleixen tots els requisits i el CE Jenlai –descendit a la Lliga Biosphere–, l’Assegurances Generals FC Ordino i el Restaurant The New 1978 UE Engordany s’han quedat sense llicència UEFA.

Aquesta temporada es va estrenar un procés en què els equips de la Lliga Biosphere –la Segona Divisió– podien adquirir la llicència FAF i només un equip es va quedar sense, i va ser el Ranger’s. Per tant, van obtenir la llicència FAF Atlètic Amèrica, Atlètic Escaldes, FS La Massana, Inter Club Escaldes

–acabat d’ascendir a la Lliga Grup Sant Eloi– i el Penya Encarnada.

Per altra banda, el tècnic Vicenç Marqués, que estava a la banqueta de l’FC Encamp, no dirigirà la UE Santa Coloma després de la decisió que va prendre la plantilla colomenca de no disposar dels seus serveis en substitució del destituït Emiliano González, tal com va avançar el BonDia. Marqués no convencia la plantilla i el club colomenc, que disputarà la prèvia de l’Europa League, està a la recerca d’un nou entrenador.

A banda, segons ha pogut saber el BonDia, l’Atlètic Escaldes de la Lliga Biosphere s’ha interessat per aconseguir els serveis d’Emiliano González per dirigir el club i optar a l’ascens a la Lliga Grup Sant Eloi. L’exentrenador de la UE Santa Coloma va conquerir la seva tercera Copa Constitució diumenge passat.

EL PENYA ENCARNADA TORNA A LA LLIGA GRUP SANT ELOI I L'ASSEGURANCES GENERALS FC ORDINO BAIXA A LA LLIGA BIOSPHERE

Al partit de tornada de la promoció va saltar la sorpresa i el Penya Encarnada va remuntar el 0 a 2 advers en golejar per 1 a 5 a l'Assegurances Generals FC Ordino. Per tant, l'equip dirigit per Llorenç Codoñés jugarà la temporada vinent a la Lliga Grup Sant Eloi i els ordinencs, dirigits per Dani Luque, van consumar el seu descens a la Lliga Biosphere. El Penya Encarnada ja vencia per 0 a 4 al descans amb dos gols de Carlos Gomes, un de Rafa Marinho, més conegut esportivament com a Deco, i un altre de Joel Vázquez. A la segona part, Deco va marcar el 0 a 5 i el gol ordinenc de l'honor va arribar a cinc minuts amb un gol de l'argentí Walter Gómez. Els de Dani Luque van tenir l'expulsió per vermella directe de Rafa Pereira quan estava a la banqueta i el Penya Encarnada es va quedar amb 10 jugadors al minut 69 per la doble groga a Carlos Gomes i després amb nou per la vermella directe a Fran Estragués al minut 90.