Claudi Ribeiro ‘Leite’ i Marta Anglada, en el Ral·li RACC

Els pilots Claudi Ribeiro Leite i Marta Anglada seran al podi de sortida del Ral·li RACC Catalunya-Costa Daurada per competir en la prova puntuable per al Campionat del Món de ral·lis. Això sí, només disputaran la primera etapa, la de sorra, perquè és vàlida per al Volant RACC 2017 Trofeu Mavisa. “L’he disputat més d’una vegada, però sempre com a copilot de Joan Carchat. L’experiència d’altres ocasions em pot ser molt útil en alguns detalls, perquè no començo de zero en el coneixement de l’escenari”, va assegurar Leite.