Clàudia Brunet guanya l’or al concurs d’habilitats del Mundial

Té qualitats per donar i vendre i ho va demostrar. La jugadora andorrana, que milita a l’IPSI barceloní, Clàudiaa Brunet, es va imposar ahir al concurs d’habilitats del Mundial de Nantes de bàsquet de 3x3 en superar l’holandesa Karin Kuijt i la japonesa Yui Hanada. La xinesa Yusen Liu va finalitzar quarta. Una nova fita del bàsquet 3x3 andorrà amb una Clàudia Brunet que es treu l’espina de la lesió que va patir al Mundial de Guangzhou.

Aquest or es va unir amb el triomf del combinat andorrà femení al Mundial de Nantes per 7 a 13 contra Bahrain que es va convertir en el primer triomf en aquesta màxima cita del bàsquet 3x3 i va tancar la seva participació a Nantes amb una derrota contra Itàlia per 11 a 18. Per la seva banda, l’equip espanyol disputarà el Preeuropeu a Escaldes-Engordany amb Pep Ortega, Cristian Díaz, Sergio de la Fuente i José Rojas.