Col·leccionista de fòssils

Només hi ha dues persones que tenen els onze fòssils de la Titan Desert: l’andorrà Ramon Aranda i l’andalús resident a Madrid Ramón Espelt. Al campament de la prova més dura amb BTT se’ls coneix com los Ramones. Ramon Aranda, ja prejubilat, no faltarà tampoc a la dotzena edició de la Titan Desert i aquesta vegada amb equip nou, el Quality Team, i amb Joan Montaner de company. Serà l’únic representant andorrà, ja que Miguel Lorenzo no hi competirà per motius laborals i tampoc ho faran dos habituals més com Toni Ramírez, per una lesió a les cervicals, i Manel Xavier Salud, per motius personals en ser pare de bessons.

Als 56 anys, Ramon Aranda afrontarà a partir de dissabte un total de 612 quilòmetres repartits en sis etapes duríssimes. Quan li preguntes quin serà l’objectiu, agafa aire i respon: “Acabar... Sempre és el mateix. Hi ha professionals i exprofessionals i un nivell molt alt.” Ho té clar. Juntament amb Espelt és qui té més experiència en la Titan Desert. Les ha vist de tots els colors. La seva estrena va ser fa dotze anys i quasi per casualitat. “Havia anat al desert uns mesos abans amb la família i amb un jeep. Ens va enamorar, el desert. En tornar vaig començar a mirar proves amb BTT i vaig pensar que seria molt divertit. M’hi vaig apuntar i encara hi estic enganxat.” Tan enganxat que ja pensa a fer la tretzena edició: “M’agrada la pau, la tranquil·litat i els paisatges, que són increïbles. No només hi ha dunes i aquella zona és molt captivadora.”

La primera etapa tindrà lloc a Maadid, amb un total de 105 quilòmetres i més de 1.000 metres de desnivell acumulat. “Hi ha moments complicats que et preguntes què fas aquí, però la satisfacció de passar la meta t’omple de força per tornar-hi i tornar-hi. Hi torno perquè m’agrada.” Ara que té més temps completarà el seu calendari esportiu amb la CAT700, del 30 de juny al 5 de juliol, que recorre Catalunya de nord a sud, dels Pirineus al delta de l’Ebre. Entremig també té pensat fer el Camí de Sant Jaume, el del nord. “Estic molt bé després de tenir una trombo a la cama al gener.” Quin és el secret per aconseguir tants fòssils? “No has de cremar els cartutxos el primer dia.” Tot un expert en la Titan Desert que té corda per a estona...